Tres nuevas especies de roedores fueron descubiertas en el norte del Perú

Thomasomys lojapiuranu, la shallqukucha y la pagaibambensis son las nuevas especies. (UNMSM)

Docentes investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (MHN-UNMSM), han descubierto recientemente tres nuevas especies de roedores del género Thomasomys para el norte de Perú, con tamaños de entre 107 a 158 mm, sin tener en cuenta la cola. El hallazgo fue dado a conocer en el marco de la investigación publicada en el Bulletin of the American Museum of Natural History.

Te puede interesar: TikTok se rinde ante la creatividad de un estudiante de la UNMSM que se disfrazó de vaca para su exposición

La investigación estuvo a cargo del jefe y de la integrante del Departamento de Mastozoología del MHN, Víctor Pacheco y Dennisse Ruelas, respectivamente. Los dos son docentes en la Facultad de Ciencias Biológicas de la citada casa de estudios.

El estudio consistió en la revisión de la especie Thomasomys cinereus, también presente en Ecuador y que, en 2015, Pacheco propuso como un complejo de especies de roedores con características por definir.

Tres nuevas especias

A través del análisis morfológico y de otra índole de 350 especímenes previamente identificados como Thomasomys cinereus provenientes de diez colecciones científicas de museos de Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador y Perú, los investigadores obtuvieron cuatro tipos distintos de ratones. Uno de ellos es Thomasomys cinereus y los otros tres corresponden a especies nuevas a las cuales han denominado Thomasomys lojapiuranus sp. nov., Thomasomys shallqukucha sp. nov. y Thomasomys pagaibambensis sp. nov.

Te puede interesar: Trabajador del restaurante ‘Las Meches’ en Piura no cobrará el millonario premio por reto en Facebook: entérate por qué

La Thomasomys lojapiuranus habita los bosques montanos del departamento de Piura, Perú, y la provincia de Loja, Ecuador. Su nombre alude a estas dos localidades. Este roedor se distingue por su pelaje dorsal largo y suave, pardusco con puntas amarillentas; bigotes largos; y poseer una cola más larga que todo su cuerpo.

Thomasomys lojapiuranus (UNMSM)

La Thomasomys shallqukucha está restringida a los bosques montanos de Kañaris en el departamento de Lambayeque. Tiene un pelaje dorsal largo, suave y denso, de color marrón oscuro y negro pizarra en la base, un parche de pelo marrón pálido en las patas y por las vibrisas mistaciales cortas. Su nombre está compuesto por las palabras quechuas shallqua, que significa “Jalca”, y ukucha, que significa “roedor”.

Thomasomys shallqukucha (UNMSM)

En tanto, la Thomasomys pagaibambensis, reportada en los bosques montanos de Pagaibamba en el departamento de Cajamarca, posee un pelaje dorsal pardusco con pelos individuales de color oscuro en la base, parche de pelo marrón pálido en las patas y bigotes largos, entre otros.

Thomasomys pagaibambensis (UNMSM)

Descubrimientos de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con una variedad de especialidades y carreras relacionadas a las ciencias biológicas. Destacan las relacionadas al estudio de las especies vivas de la flora y fauna peruana, lo que ha convertido a esta casa de estudios en un referente en cuanto a nuevos descubrimientos.

Te puede interesar: Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 8 de julio

Los Investigadores del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de esa casa de estudios han descubierto una nueva especie de lagartija en una zona remota del Parque Nacional Otishi, en el departamento del Cusco.

Además, investigadores de San Marcos anunciaron, en marzo de este año, el descubrimiento de un nuevo género de araña lobo denominado Tropicosa.

Un grupo de biólogos también reportó ocho nuevos registros de anfibios y reptiles en la región Ica, especies que no se conocía que habitaran en este departamento, según informó, en abril de este año, el Museo de Historia Natural de San Marcos.

Paleontólogos de esa Universidad también presentaron, en febrero de este año, un fósil de cráneo con mandíbulas de una nueva especie de cachalote macroraptor prehistórico, descubierto en Ica.

Finalmente, científicos del Departamento de Dicotiledóneas del Museo de Historia descubrieron dos especies nuevas de plantas andinas del género Viola, halladas en las regiones de Arequipa y Moquegua, y que están en peligro crítico por la actividad minera.