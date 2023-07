Milena Zárate se pronuncia tras las fuertes declaraciones de Greissy Ortega: “Me preocupan sus hijos”

Milena Zárate preocupada por los hijos de Greissy Ortega. (Instagram)

Milena Zárate se pronunció sobre las últimas declaraciones de Greissy Ortega, quien radica en Estados Unidos, se comunicó con la producción de ‘Magaly TV La Firme’ para pedir que la ayuden a volver al Perú tras supuestamente ser agredida por su actual pareja Ítalo Villaseca. A la exanimadora se le escuchó haciendo un llamado de auxilio en medio de lágrimas.

“¿Te acuerdas cuando yo te dije que me ayudaras a irme a Perú? Necesito que me ayudes a ir a Perú, no te puedo decir ahorita por qué, pero primero necesito que me cumplas para irme a Perú. Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (…) Ya es de vida o muerte”, dice envuelta en llanto.

Esta situación no pasó desapercibida para Magaly Medina y decidió apoyarla, poniéndose en contacto con alguien que pueda comprar los cuatro pasajes aéreos que necesita para retornar a Lima. Tras varias gestiones, la popular ‘Urraca’ y su equipo consiguieron los boletos para la hermana de Milena Zárate y estarían volviendo el próximo lunes 17 de julio.

Greissy Ortega denuncia a Ítalo Villaseca por maltrato y pide ayuda a Magaly Medina para volver a Perú.

Ante las fuertes acusaciones de Greyssi Ortega contra el padre de sus hijos, un medio local se comunicó con Milena Zárate para conocer su opinión. Como se recuerda, en el mes de abril ambas protagonizaron un polémico enfrentamiento y decidieron cortar cualquier tipo de relación familiar. Hoy en día se encuentran distanciadas, pero la colombiana está al tanto de todo lo que le pasa a su hermana.

“La verdad, no tengo mucho qué decir, acá lo importante son los niños, por ellos hay que preocuparse porque no están bien en las manos de ella ni las de él, lo demás es cuento de ayer”, dijo la cantante en conversación con el diario Trome.

Asimismo, apoyó las palabras de Magaly Medina al pedir la intervención del servicio social en la familia de Greyssi Ortega durante su estadía en tierras americanas. Zárate señaló que siempre ha tratado de mantenerse al margen, pero dejó entrever que sabe de más cosas. “Yo no he querido meterme mucho en eso en realidad, porque con todo lo que sé, esos niños que se los quitan, pero no sé en qué vaya a terminar involucrando. Siempre he tratado de mantenerme al margen”.

“Desgraciadamente, los que están en el medio son personitas que no pueden valerse solas. Viven una toxicidad al cien por ciento donde hay maltrato físico y psicológico, donde honestamente esos niños necesitan urgente ayuda y es por quienes hay que velar. Por ellos yo muchas veces acepté sus cosas, ella siempre tuvo ayuda y se la he dado, pero tiró para el otro lado. Si hubiese hablado hace rato se los quitaban, pero qué más puedo hacer si ayudándola me acusó de muchas cosas”, agregó.

Recordemos que fue Milena Zárate quien reveló en televisión nacional que Greissy Ortega ya había sufrido supuestos maltratos de su pareja, Italo Villaseca. Ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, la cantante contó algunos episodios que habría sufrido su familiar en el pasado.

“Yo nunca estuve de acuerdo con que ella se fuera y arriesgara la vida de sus hijos, que se vaya detrás de una persona que la dejó tirada en Estados Unidos. La botó a la calle con sus hijos, el propio papá de esas criaturas, y que ni vaya a desmentirme porque eso es verdad. Le tocó (a Greissy) ir a tocarle la puerta a una señora de una iglesia para que las reciba. Yo lo llamaba a decirle su vida a este miserable y al rato estaban los dos de nuevo”, reveló el pasado mes de abril.