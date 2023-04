Milena Zárate responde a Greissy Ortega y hace fuerte acusación contra su pareja, Ítalo Villaseca. (ATV)

Cuando todos pensaban que la relación entre Milena Zárate y Greissy Ortega había mejorado, una nueva discusión ha acaparado las portadas de los medios de comunicación. Todo comenzó cuando la cantante realizó una parodia de la frase con la que enfrentó a su hermana hace varios años por mantener una relación sentimental con su expareja, Edwin Sierra.

“Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”, fueron las palabras de la colombiana que quedaron grabadas en la memoria de miles de personas e incluso ha servido para crear divertidos memes en redes. Pese a que muchos usuarios tomaron con humor el TikTok de Milena, para Greissy no fue nada chistoso y expresó su molestia en el portal de ‘Instarándula’.

Greissy Ortega aseguró que Milena Zárate no quiere que la gente olvide lo que hizo con Edwin Sierra y que lo único que quiere es llamar la atención. Al leer sus palabras, la exintegrante de ‘El Gran Show’ no se quedó callada y a través de las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ confesó que está alejada de su familiar desde hace 6 meses porque se cansó de defenderla de los supuestos maltratos de su pareja, Italo Villaseca.

“Yo nunca estuve de acuerdo con que ella se fuera y arriesgara la vida de sus hijos, que se vaya detrás de una persona que la dejó tirada en Estados Unidos. La botó a la calle con sus hijos, el propio papá de esas criaturas, y que ni vaya a desmentirme porque eso es verdad. Le tocó (a Greissy) ir a tocarle la puerta a una señora de una iglesia para que las reciba. Yo lo llamaba a decirle su vida a este miserable y al rato estaban los dos de nuevo”, reveló Zárate.

Asimismo, Milena Zárate contó que la mañana de este 20 de abril recibió múltiples mensajes con insultos por parte de Greissy Ortega, quien le reclamaba por hacer mofa de lo que sucedió en 2014. La cantante se mostró indignada con los textos que le envió su hermana y la tildó de falsa.

“Esta mañana me escribió una cantidad de cosas que desataron en mí muchísima rabia y cólera de ver hasta donde puede llegar una persona y ser tan cara dura de hacerme un reclamo a mí. Ella es una falsa y siempre lo va a ser. Encima no se quiere y ni se respeta, porque a una mujer a la que la tiran en la calle con sus hijos, yo desaparezco al papá y en la vida lo vuelto a mirar”, sentenció.

Milena Zárate acusa a Italo Villaseca de maltratar a Greissy Ortega. (Captura)

Greissy Ortega niega maltrato de Ítalo Villaseca

Tras las fuertes revelaciones de Milena Zárate, la producción del programa de Magaly Medina se comunicó con Greissy Ortega para saber su versión. La joven negó cualquier tipo de maltrato por parte del padre de sus pequeños y retó a su hermana a presentar pruebas de lo que hizo Ítalo Villaseca.

“Es mentira, que me muestre una prueba que él me ha botado. Si la tiene chévere, pero mientras tanto que no diga mentiras”, dijo tajantemente.

Además, se refirió a los mensajes que le escribió a Zárate. “Todo lo que yo le dije es nada para todo lo que ella me dijo. Solo me defendí. No tengo por qué besarle los pies. De ahora en adelante Milena no existe. Quizá seré una muerta de hambre, pero una muerta de hambre humilde y que sigue adelante con sus hijos”, sentenció.

Greissy Ortega más unida a Ítalo Villaseca

Horas antes de que se difunda el informe de Milena Zárate en ‘Magaly TV La Firme’, Ítalo Villaseca y Greissy Ortega se dedicaron románticos mensajes en redes sociales. Ambos se agradecieron por estar el uno para el otro y resaltaron el inmenso amor que sienten.

“Gracias mi amor por siempre estar conmigo en cada lucha que nos pone la vida. Quizás no soy perfecto, tengo miles de defectos, pero tú siempre ves lo bueno de mí. Te amo infinitamente mi amor”, fueron las palabras de Villaseca a la madre de sus primogénitos.