Magaly Medina: lectura de sentencia por denuncia de Jefferson Farfán será este viernes 14 de julio

Lectura de sentencia contra Magaly Medina se leerá este viernes 14 de julio.

Después de que se aplazara la primera fecha, finalmente se llevará a cabo la lectura de sentencia por la denuncia de Jefferson Farfán contra Magaly Medina. La batalla legal entre el futbolista y la periodista culminará, supuestamente, este viernes 14 de julio.

Cabe recordar que Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina por los delitos de calumnia, difamación e injuria. Esto después que el programa de la conductora de TV confirmara que el exfutbolista había retomado su relación con Yahaira Plasencia.

El propio Jefferson Farfán se encargó de comunicar a sus seguidores de redes sociales la nueva fecha que determinó el juez. Esta lectura se llevará a cabo, de manera virtual, este viernes 14 de julio a partir de las 10 de la mañana.

“Tal audiencia es inaplazable y se llevará a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet”, se puede leer en el documento que publicó el exdeportista.

Magaly Medina apelará si juez falla en su contra

La conductora de TV ha expresado en todo momento que no está de acuerdo con cómo se ha manejado el proceso. Además de indicar que apelará la decisión del juez si resulta condenada.

Incluso, señaló que no entiende el motivo de la denuncia, y que las pruebas que ha presentado el denunciante datan del 2017, cuando ella regresó con su programa en el 2019.

“Bien fácil en este país que la gente te crea, porque eres ‘Jefferson Farfán’ hay que creerte. No, pues, los jueces están en la obligación de valorar las pruebas y ver las cosas porque si no cualquiera miente. Ahora resulta que la mentirosa soy yo cuando el mentiroso, por lo que creo dice, es él porque niega una relación con Yahaira Plasencia, ‘la supuesta relación’, ¿cómo que supuesta?, si él la oficializó públicamente en un comunicado de Instagram, tuvo una conversación con Gisela Valcárcel y le dijo ‘te adoro’ al aire o sea eso no es una relación”, indicó la comunicadora el pasado 11 de julio en su programa.

“Así me sigas contando los días, y así llegué el día, yo tengo para apelar felizmente. Porque si hay jueces que no han tomado en cuenta estas pruebas y las fechas, en la Corte Superior siempre hay jueces que se toman esto con más seriedad”, expresó la figura de ATV, dejando en claro que irá hasta las últimas consecuencias.

Los mensajes de Jefferson Farfán

Después de compartir la fecha de la lectura de sentencia, Jefferson Farfán no ha dejado de publicar mensajes en su cuenta de Instagram, los cuales estarían dirigidos a Magaly Medina.

“La clase es no detenerse nunca”, fue el primer post que compartió en sus redes, el pasado viernes 7 de julio. La ‘Foquita’ añadió: “Conteo... 7 días”.

De esta manera, hizo cuenta regresiva de lo que ocurrirá el viernes 14 de julio.

El sábado 8 de julio, continuó con sus publicaciones. “Sé feliz porque la piedra nunca es tan grande; porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque los errores te enseñan y porque nadie es perfecto. Y la vida siempre da una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno donde debe estar”, se puede leer.