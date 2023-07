Magaly Medina señaló que Poder Judicial no revisó pruebas en demanda por difamación que le entabló Jefferson Farfán

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aseguró que si la condenan irá hasta la Corte Suprema para revertir decisión. (Magaly TV: La Firme)

Magaly Medina se refirió a la publicación que realizó Jefferson Farfán, en la que aseguró que ya existe una sentencia contra ella. El futbolista también mostró una fotografía de la citación del juzgado donde se asegura que leerán la decisión final.

Recordemos que el exseleccionado demandó a la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ porque lo calificó de ‘cornudo’ tras mostrar un video en el que se le vio con Yahaira Plasencia, a pesar de que la cantante ya había oficializado relación sentimental con otra persona llamada Jerson.

“Asimismo, los querellado Magaly Medina y Patrick Llamo me presentan como ‘cornudo’ y afirman sin sustento alguno el haber reiniciado una relación amorosa con Yahaira Plasencia para en base a ello buscar generar la burla de la opinión pública, arguyendo falsamente infinidad de actos que según ellos provocarían más vergüenza y mofa hacia mi persona al afirmar las siguientes falsedades: que le habría puesto un departamento, que habría destinado dinero para que compre muebles y enseres, que estaría invirtiendo dinero poniéndole al mejor productor musical del mundo, entre otros hechos completamente falsos”, se lee en el documento difundido por ‘Magaly TV: La Firme’.

Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina porque lo llamó "cachudo".

En la imagen de la citación se lee que Magaly Medina debe acudir a la lectura de sentencia el próximo 14 de julio. Ante esto, la periodista de espectáculos contestó que el juzgado debía ver las pruebas que ella entregó en la demanda por difamación y calumnia en su contra.

“Yo pensaba que en este juicio de verdad, como no he mentido no he calumniado, que los magistrados tenían que ver las pruebas. Pero no, la justicia en este país a veces es ciega, sorda y muda”, comentó.

Para sustentar por qué lo llamó ‘cornudo’, Magaly Medina contó que Jerson contó en su programa de Latina que él tenía una relación amorosa con Yahaira Plasencia, en el momento en que ella supuestamente también estaba involucrada con Farfán.

Yahaira Plasencia no quiere hablar más de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Sin embargo, aclaró que ella no logró emitir la entrevista porque en Latina no pretendía hacer periodismo de espectáculos. Pero su testimonio de todas formas fue público en el programa ‘El Valor de La Verdad’.

“Y por eso cancelé el programa, pese a que lo tenía todo grabado. Así que yo escuché de su boca, vi mails, vi chats, tenía todo el material, todo lo que luego él cuenta en ‘El Valor de la Verdad’. Claro, él negaba una relación que había reiniciado con Yahaira ¿Dónde está la mentira, la difamación?, ¿no le llamas cornudo a alguien que le pones los cachos? Después se corroboró que estaba con ella cuando en la pandemia tuvo que reconocer que vivía con ella en Rusia”, opinó.

‘La Urraca’ también fue demandada porque aseguró que Jefferson Farfán habría comprado muebles y enseres para un departamento ubicado en El Golf Los Incas, donde viviría con la cantante. Ella también mostró que la madre de Jefferson Farfán compró estas cosas y la mamá de Plasencia las recogió en la vivienda.

En ese sentido, aclaró que no aseguró que Jefferson Farfán compró un departamento a la cantante, sino que especuló sobre la base de pruebas que mostraron, como los testimonios de los vendedores de los muebles y las imágenes de ambas mamás.

Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia fueron vistos juntos en Cuba.

Luego, criticó que el futbolista solo presenta demandas contra ella, a pesar de que otros medios de comunicación lo calificaron de ‘cornudo’ por las pruebas difundidas.

“(...) ¿por qué no los demandas a todos ellos?, que además cada cosa que he mostrado era con prueba al lado. Todas las que presentamos al juzgado y ahora resulta que en primera instancia me van a decir ‘Magaly culpable por calumnia’”, añadió.

Para la conductora de televisión, la justicia peruana le tiene miedo a personalidades con poder, por lo que afirmó que apelará ante la Corte Superior de Justicia y la Corte Suprema si el actual juzgado penal decide encarcelarla.

‘La Urraca’ también contó que el exjugador de la selección peruana la demandó porque habló sobre un supuesto espacio en su departamento, al que denominó ‘búnker’, donde él habría realizado fiestas privadas.

Magaly Medina respondió que señaló tal hecho porque Melissa Klug, expareja y madre de los hijos de Farfán, contó de su existencia y lo mostró en una conferencia de prensa.

“Luego, cuando Farfán le dio una casa, ella no quiso quedarse con esa casa, ella muestra, hace como una conferencia de prensa y muestra el búnker en Amor Amor Amor, cuando Rodrigo González estaba en Latina, mostró todo el búnker famoso”, precisó.