Magaly Medina y Jefferson Farfán: Nueva fecha para la lectura de sentencia en juicio contra la periodista

Jefferson Farfán dio a conocer que ya se determinó una nueva fecha para la lectura de sentencia en su juicio contra Magaly Medina. Como se recuerda, el futbolista demandó a la popular ‘Urraca’ por el delito de difamación tras grabarlo junto a Yahaira Plasencia dentro de un departamento en Miraflores. Las imágenes desataron el enojo del deportista, pues señaló que violentaron su derecho a la privacidad, y acudió a las autoridades.

Con el paso de los años, no se supo más detalles de la demanda hasta fines del pasado mes de mayo, cuando se anunció que el 38 Juzgado Penal había tomado una decisión. Si bien, la sentencia en primera instancia se daría a conocer el 30 de mayo, el Poder Judicial cambió a la jueza encargada del caso, lo que ocasionó el retraso de la resolución.

“El día de hoy (29 de mayo) me he dado con la muy ingrata sorpresa que mediante Resolución Administrativa N° 000303-2023-P-CSJLI-PJ, suscrita por la Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima DRA. María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. La juez de la causa Dra. Rosario Mercedes Mitacc Parra, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva Juez de dicho Juzgado la Dra. Marcela Virginia Bellido Luna, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada, no leerá ni dictará sentencia”, se leyó en el comunicado que emitió Jefferson Farfán en sus redes sociales.

¿Cuándo dictarán sentencia contra Magaly Medina?

Este 06 de julio, el pelotero sorprendió a más de uno al compartir en las historias de su cuenta oficial de Instagram el documento oficial para la lectura de sentencia en contra de Magaly Medina. Según se lee en el oficio, el viernes 14 de julio se dará a conocer la decisión del 38 Juzgado Penal a partir de las 10:00 de la mañana.

Asimismo, se sabe que en esta misma audiencia se emitirá la sentencia para el productor de ‘Magaly TV La Firme’, Patrick Llamo Aquezolo, quien también fue demandado por los mismos delitos que la conductora. Además, el juicio se dará vía internet y todos los involucrados deberán conectarse.

“Se llevará a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet las partes deberán señalar casilla electrónica, correo electrónico y número de teléfono celular”, se indica.

Magaly Medina denunció irregularidades en la demanda de Jefferson Farfán

Magaly Medina no se quedó callada cuando se dio a conocer que se iba a dictar sentencia en su juicio contra Jefferson Farfán. La periodista dejó entrever que la jueza encargada de su caso no estaría siguiendo la normativa del Poder Judicial, ya que no le habían permitido a su abogado defenderla. . La ‘Urraca’ cuestionó el accionar de la alta autoridad y se mostró muy desconcertada de que no se haya seguido el debido proceso.

“Me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa y esas cosas a mí no me pasan, una sola vez, por descuido en mi defensa, y en todo lo que era mi aparato legal, yo fui a la cárcel, porque eso realmente fui un descuido de mi abogado, que no coordinó con el canal los pasos a seguir”, dijo.

“Esta vez, de pronto, hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento, de pronto varios juzgados me quieren sentenciar, al hachazo, y así no se hace, además el Poder Judicial tiene una normativa que se cumple. Mi abogado me sorprendió al decirme que tengo una lectura de sentencia, en uno de los casos que me incio Jefferson Farfán hace varios años, cuando le molestaba que le mencionaran a Yahaira Plasencia”, añadió.