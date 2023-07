Tiktoker racista de la Universidad de Lima responde a críticas: “La percepción de cada persona es muy distinta”

Sebastián Amaro ha señalado que pretende crear contenido libre de racismo y clasismo, pero sus publicaciones lo contradicen. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

“Cholo por un día en la Universidad de Lima” es el video de Tik Tok que desató una ola de críticas con Sebasr.q, usuario de la red social señalado como Sebastián Amaro. Este ha sido cuestionado por el contenido racista de su publicación en el que viste prendas clásicas de cultura andina para repetir estereotipos sobre la población de dicha zona del país. Este optó por enviar un mensaje de presuntas disculpas.

“Quiero empezar este video agradeciendo a todas las personas que me enviaron muchos mensajes de apoyo”, dijo Amaro desde sus redes sociales sin confirmar si acaso estos textos respaldaban el contenido racista que difundió. Asimismo, agradeció a aquellos que no apoyan su contenido “para así crear contenido mucho más amigable para todos”. Este recalcó que su intención no fue difundir un mensaje de odio.

Si bien el llamado tiktoker dijo no crear contenido de carácter racista, clasista ni discriminador, el video publicado está plagado de prejuicios que usualmente se utilizan para denigrar a aquellos que provienen de la zona andina del Perú. Dichos estereotipos han contribuido durante décadas y siglos a fomentar el racismo entre peruanos, hecho que impide una convivencia ni respeto mínimo por los derechos humanos.

La discriminación racial en el Perú persiste, y un video viral protagonizado por un estudiante de la Universidad de Lima ha generado fuertes críticas. (TikTok / @sebasr.q)

Amaro dijo basarse en “cosas del día a día, la vida cotidiana y todo lo que llega a crear un contenido amigable” para crear contenido. “Comprendo que la percepción de cada persona es muy distinta y no todos van a tomar a bien y de la misma manera el video o publicación en las redes”, dijo para indicar que no es el primero ni el último a quien otros usuarios intentan cancelar.

“Sinceramente, quisiera disculparme con todas las personas que se sintieron ofendidas con mi contenido. Agradeceré a todas las personas que puedan aceptar mis disculpas y a los que me apoyan también. Y para culminar este video, nada, paz, gente. Seguimos”, dijo Sebastián Amaro, estudiante de la facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, según información difundida en sus redes sociales.

La cuestionada publicación no es la única señalada como racista. En otros videos se le ve vistiendo poncho y chullo haciendo alusión a los ciudadanos andinos mientras que en una publicación anterior se burla del color de piel de un compañero suyo. “Ahora le digo amigo, pero en 1800 sería mi esclavo”, escribió en un video en el que se le ve junto a otro muchacho de su edad que no era de tez blanca.

Reacciones en redes

La lucha contra el racismo en el Perú enfrenta nuevos desafíos, como lo demuestra un reciente video que se hizo viral. Un estudiante de la Universidad de Lima desató la polémica al disfrazarse y burlarse de las personas de la sierra, evidenciando la persistencia de estereotipos y discriminación en el país. (TikTok / @sebasr.q)

“Tratan como objeto de burla la cultura de los pueblos andinos que han resistido la alienación colonial del Estado”, escribió un usuario identificado como Comeñista para luego señalar que desvirtuar el actuar, vestir y forma de hablar refuerza los estereotipos sobre el ‘cholo’ “que celebran los racistas”. Otra usuaria lamentó que hasta el momento la Universidad de Lima no haya fijado posición frente al caso.

El director de teatro Federico Abril advirtió que los usuarios criticarán por uno o dos meses el contenido de Sebastián Amaro, pero “luego se olvidarán y tendrá un show en el (teatro) Canout”. Esto haciendo referencia a las presentaciones clasistas, machistas, homofóbicas y racistas que son recibidas en dicho recinto. Al cierre de esta nota, las redes sociales de la Universidad de Lima no emitieron pronunciamiento alguno sobre la creación de contenido racista dentro de sus instalaciones.