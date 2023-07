Sergio George reveló lo que le dijo Yahaira Plasencia por apoyar a Farik Grippa. “Ella pensó en su colega”

Sergio George cuenta lo que le dijo Yahaira Plasencia tras darle su apoyo a Farik Grippa. (América TV)

Sergio George se conectó con ‘América Hoy’ para hablar sobre el escándalo que lo involucra con Farik Grippa. Como se recuerda, el salsero arremetió contra el productor y acusó a la disquera ‘Chim Pum Music’ por incumplimiento de contrato. Asimismo, se declaró en bancarrota y pidió llegar a un acuerdo para que lo dejen trabajar libremente.

Te puede interesar: Gaby Zambrano arremete contra Farik Grippa: “Te sirvió llorar y decir que estás en la quiebra”

El complicado momento que vive el cantante no fue ajeno para otros artistas de la salsa peruana, quienes se solidarizaron con él y le brindaron todo su apoyo. Entre ellos estuvo Yahaira Plasencia, que por muchos años estuvo al lado del estadounidense produciendo distintos temas y asistiendo a eventos internacionales.

“¡Tienes todo nuestro apoyo! Dale con todo”, escribió la salsera en el post de Instagram de Farik Grippa, causando las especulaciones de posibles diferencias con Sergio George.

El apoyo de Yahaira Plasencia a Farik Grippa. (Captura)

Aunque, poco después, Yahaiara Plasencia decidió eliminar su comentario, sus palabras ya habían acaparado las portadas de los medios de comunicación. Por ello, las conductoras de ‘América Hoy’ no dudaron en preguntarle a Sergio George cuál fue su reacción al ver que la intérprete estaba apoyando a su colega en una denuncia en su contra.

Te puede interesar: Farik Grippa se emocionó al ver a Daniela Darcourt y le agradeció su respaldo ante denuncia de Chim Pum Music

“Es fuerte, porque es una persona a la cual tú has considerado dentro de la música como tu hija muchos años. Es la peruana en la cual tú invertiste tu tiempo y tu dinero. Nosotros, como espectadores, decimos que si Yahaira apoya a Farik, qué está pasando”, expresó Ethel Pozo.

El músico de 62 años reveló que luego de leer lo que la salsera había escrito, le envió un mensaje. Si bien, recalcó que no le pidió que borre su publicación, sí le dijo que tenga cuidado con sus comentarios porque no debería involucrarse en temas con relación a una demanda. Además, indicó que la cantante no sabía que él estaba involucrado en las acusaciones de Farik Grippa.

“Yo me enteré de ese tuit y le mandé un texto a Yahaira y ella me dijo que solo estaba apoyando a su colega. Yo le dije a Yahaira que no debería meterse en cosas legales porque uno nunca sabe qué hay detrás y esa es mi opinión. Entonces ella decidió sacar el post, yo no le dije que lo borre. Yahaira no es mi hija, ni mi esposa ni mi artista (...) Ella no sabía que yo estaba involucrado en esto”, contó.

Ethel Pozo puso en duda la versión de Yahaira Plasencia e, incluso, señaló que lo que estaba haciendo era darle la espalda. “Por más que sea su colega, ella decidió que el país vea que le daba el apoyo a Farik y no a ti”. Sin embargo, Sergio George continuó sacando cara por la salsera. “Hay cosas que pasan. Yo creo que si Yahaira tuviera la oportunidad de otra vez hacer eso (comentar), no lo haría. Se equivocó, no sabía, pensó en apoyar a su colega”, sentenció.

Sergio George cuenta lo que le dijo Yahaira Plasencia por apoyar a Farik Grippa. (Captura)

Farik Grippa no le guarda rencor a Sergio George

Farik Grippa aclaró que no le guarda rencor a Sergio George, quien lo motivó a firmar el contrato con la disquera Chim Pum Music y le aseguró que sería muy beneficioso para él. El cantante resaltó que tendría problemas en reunirse y conversar con el estadounidense para esclarecer todo lo ocurrido.

Te puede interesar: Daniela Darcourt pide paz entre sus colegas salseros Farik Grippa y Gabriela Zambrano

“Yo dejo siempre todo atrás. Si se da (ocasión) le daré la mano, le diré mi punto de vista en cuatro paredes. Le diré lo que tendré que decirle. Le daré la mano si tendría que hacerlo, si no tendrá que ser de la forma más sana y correcto, como tiene que ser”, aclaró a las cámaras de América Espectáculos.

Comentó que no tiene inconvenientes en que el productor musical brinde sus declaraciones sobre el tema. “Tiene todo el derecho de salir a hablar, comentar y lo respeto, como yo he salido a decir y siempre sacaré mi posición y agradezco al público peruano que me ha demostrado su cariño incondicional y me llena el alma”, dijo.