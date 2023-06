El abusivo contrato que Farik Grippa firmó con Chim Pum Music por consejo de Sergio George

Farik Grippa denuncia a Gil Shavit, dueño de la productora 'Monumental Music', de no cumplir con su contrato.

“Estoy desilusionado y dolido”. Este miércoles 14 de junio, Farik Grippa se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar que Gil Shavit, manager de Micheille Soifer y dueño de la disquera Chim Pum Music, le hizo firmar un contrato abusivo con la falsa promesa de internacionalizar su carrera musical.

Según contó Farik Grippa, a mediados del 2022, Sergio George se comunicó con él para informarle que se había asociado con Chim Pum Music y que deseaba trabajar con él. El cantante peruano se ilusionó con la idea de lanzar su música de la mano del empresario estadounidense, quien tiene en su haber más de 20 Premios Grammy.

“Cuando Sergio me llamó fue una ilusión enorme, casi me pongo en lágrimas. Tú como ser humano y como artista te emocionas, te dices: ‘Todo lo que has estado trabajando por fin tiene sentido. Este es un paso grande en mi carrera, vale la pena’”, recordó para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, este miércoles 14 de junio.

En noviembre de 2022, Farik Grippa fue anunciado, entre bombos y platillos, como el nuevo fichaje de Sergio George. Instagram/@farik.grippa

El artista nacional indicó que Sergio George lo incentivó a firmar con Chim Pum Music, que nació como una alianza entre el reconocido productor musical y el sello Monumental Music. “Me dijo que no tuviera dudas, que el contrato era muy grande, que había toda una inversión y herramientas para llevar mi carrera a lo que yo iba buscando”.

El 24 de noviembre de 2022, Farik Grippa firmó contrato con Chim Pum Music. Desde ese día, todo se vino abajo.

Farik Grippa es un cantante y compositor peruano, de 32 años. Formó parte de la banda Orquesta Candela y luego se lanzó como solista. Instagram/@farik.grippa

El drama de Farik Grippa por abusivo contrato

Farik Grippa relató que en su primer día con Chim Pum Music se le presentó al equipo de profesionales con el que trabajaría. Sin embargo, todos renunciaron al día siguiente. Uno de ellos le aconsejó que tuviera “cuidado” antes de marcharse. Un mes más tarde, ingresaron nuevos trabajadores, pero estos se marcharon al poco tiempo.

El peruano se quedó sin equipo de marketing. Tampoco contaba con un plan de trabajo, de desarrollo o de inversión. “Me pusieron muchas trabas”, recordó.

Farik Grippa se presenta en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para contar más detalles de su lucha contra la productora ‘Monumental Music’. (ATV)

Todo esto conllevó a que la carrera de Farik Grippa no despegara. Sus reproducciones disminuyeron, tenía pocas presentaciones al mes y generaba poco dinero, ya que debía cederle el 50% de sus ganancias a Chim Pum Music debido a una de las cláusulas del contrato.

“Me propusieron tres salidas si no estaba contento: que esperara a que ellos vean cómo solucionarlo, pagar una cantidad fuerte en dólares o irme por el área legal”, sostuvo.

En marzo de 2023, Farik Grippa renunció de manera definitiva.

¿Y qué pasó con Sergio George? El empresario dejó de trabajar con Yahaira Plasencia, anunció que “no tenía tiempo” para seguir en Chim Pum Music y le recomendó a Gil Shavit que dejara libre a los artistas. No se pronunció más sobre el tema.

Farik Grippa dio detalles del abusivo contrato que firmó con Chim Pum Music. Instagram/@farik.grippa

Inició batalla legal contra Chim Pum Music

Farik Grippa señaló que, en junio de este año, publicó su nuevo tema musical ‘Karma’, el cual produjo de manera independiente. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el video fue retirado de Youtube debido a un reclamo de Chim Pum Music.

Esto fue más que suficiente para que el cantante nacional iniciara una batalla legal contra la disquera de Gil Shavit por incumplimiento de contrato.

Según Farik Grippa, está atado con Chim Pum Music por cinco años y no quiere formar parte de la disquiera por más tiempo.

“Estoy tratando de apelar de la mejor manera, en buena onda. Yo solo quiero que me dejen tranquilo. Deseo seguir persiguiendo mis sueños, trabajar y avanzar. Deberían desvincularme totalmente. Yo no busco problemas con nadie. Mi familia no está bien, mi esposa tampoco”, aseveró Grippa, quien resaltó que le dolió la indiferencia de Sergio George, pues fue él quien lo convenció en firmar.

Sergio George y Gil Shavit se pronuncian

Mediante un comunicado difundido a la prensa, Sergio George y Gil Shavit se refirieron a las graves acusaciones de Farik Grippa.

“Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”, indicaron.

“Las relaciones personales con los diferentes talentos con quienes hemos trabajado, así como con los managers y productores, siempre han sido profesionales, respetuosas y muy cordiales”, añadieron.

Sergio George y Gil Shavit reiteraron su “intención de poder hablar con el señor Grippa y solucionar de la mejor manera esta situación”.