Farik Grippa cuestiona a Sergio George y asegura que lo decepcionó: “Creí mucho y ese fue mi error”

Después de acusar a la disquera Chim Pum Music por incumplimiento de contrato, Farik Grippa arremetió una vez más contra Sergio George, indicando que está muy decepcionado del productor, pues fue él quien le aconsejó firmar con dicha empresa.

Aún más cuando vio la respuesta que la disquera y de Sergio George dieron a través de un comunicado, donde recalca que ellos sí cumplieron con lo acordado.

“Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”, se puede leer en el documento que Gil Shavit, dueño de la disquera Chim Pum Music, y Sergio George enviaron a la prensa.

Ante ello, Farik Grippa señaló que nunca se quedará callado. “Voy a defender mi carrera con uñas y dientes porque me costó muchísimo. Hay cosas que no son justas y que tengo que defender siempre porque no puedo parar”, indicó a América Hoy.

Farik Grippa arremetió una vez más contra Sergio George.

Asimismo, confesó que estaba muy decepcionado de Sergio George, pues confío en que iba a repuntar su carrera musical.

“Totalmente (decepcionado), porque yo creí mucho y ese fue mi error. Yo firmé el contrato por él, si tú vienes y me dices, te voy a llevar a jugar al Real Madrid y eres una persona creíble, te voy a creer”, dijo.

Respecto al comunicado, donde aclara que jamás se le prohibió a Farik Grippa a hacer presentación, dijo: “Me causó gracia porque no fue así”.

Asimismo, señaló que en lugar de ganar, terminó perdiendo. “Seis meses sin trabajar, sin sacar canción, tenía mucha música por sacar y me estaba viendo perjudicado. Todos mis oyentes estaban bajando, mis shows estaban bajando, las deudas no te esperan, la inversión que hice en mi carrera tampoco me espera”, apuntó.

El apoyo de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia sorprendió al mostrarle su apoyo a Farik Grippa, pese a tener una gran amistad con el productor extranjero. “Tienes todo nuestro apoyo, dale con todo”, comentó la salsera en la red social del cantante.

Ante ello, el artista se mostró muy agradecido con la popular Yaha, pues “se pudo quedar callada”, y no lo hizo. Esto porque ella sabe perfectamente todo lo que cuesta sacar adelante tu carrera musical.

¿Cuál es la denuncia de Farik Grippa?

El pasado 14 de junio, Farik Grippa se presentó en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar que Gil Shavit, manager de Michelle Soifer y dueño de la disquera Chim Pum Music, le hizo firmar un contrato abusivo con la falsa promesa de internacionalizar su carrera musical.

Farik Grippa que, a mediados del 2022, Sergio George lo llamó para trabajar con él. Hecho que lo llenó de mucha emoción, pues se trata de un exitoso productor estadounidense.

Después de aceptar trabajar con él, el cantante cuenta de Sergio George lo incentivó a firmar con Chim Pum Music, que nació como una alianza entre el reconocido productor musical y el sello Monumental Music. “Me dijo que no tuviera dudas, que el contrato era muy grande, que había toda una inversión y herramientas para llevar mi carrera a lo que yo iba buscando”, dijo a Magaly Medina.

Farik Grippa se presenta en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para contar más detalles de su lucha contra la productora ‘Monumental Music’. (ATV)

Desde el 24 de noviembre de 2022, día en que firmó contrato, su carrera se fue cayendo, aseguró Farik Grippa.

Para empezar, no tenía equipo de marketing, pues pese a que le presentaron a un grupo de trabajadores, estos se terminaron yendo. Incluso, uno le dijo que tenga “cuidado”.

Confirme pasaba el tiempo, sus reproducciones disminuyeron, tenía pocas presentaciones al mes y generaba poco dinero, ya que debía cederle el 50% de sus ganancias a Chim Pum Music debido a una de las cláusulas del contrato.

“Me propusieron tres salidas si no estaba contento: que esperara a que ellos vean cómo solucionarlo, pagar una cantidad fuerte en dólares o irme por el área legal”, sostuvo Farik, quien renunció de manera definitiva en marzo del 2023

Lo peor fue cuando en junio de este año, el cantante publicó su nuevo tema musical ‘Karma’, el cual produjo de manera independiente. Chim Pum Music reclamó a Youtube, logrando que el video fue retirado de esta plataforma.

Esta fue la gota que rebalsó el vaso para que Farik decidiera demandar por incumplimiento de contrato.

La defensa de Sergio George y Gil Shavit

Sergio George y Gil Shavit emitieron un comunicado donde se refirieron a las graves acusaciones de Farik Grippa. Aquí los empresarios desestimaron lo dicho por el cantante.

“Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado. Queremos dejar claro, además, que el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”, indicaron.

“Las relaciones personales con los diferentes talentos con quienes hemos trabajado, así como con los managers y productores, siempre han sido profesionales, respetuosas y muy cordiales”, acotaron Sergio George y Gil Shavit, quienes reiteraron su “intención de poder hablar con el señor Grippa y solucionar de la mejor manera esta situación”.