Samantha Batallanos confiesa cómo inició su romance con Jonathan Maicelo: “Me gustaba y le escribí primero”

Samantha Batallanos revela cómo conoció a Jonathan Maicelo. (América TV)

Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo estuvieron como invitados en ‘Mande quien mande’ para competir por un viaje al extranjero; sin embargo, no pudieron esquivar las preguntas de María Pía Copello, quien quiso saber acerca de su relación sentimental y cómo empezaron su vínculo amoroso.

Como se sabe, la feliz pareja ha dado mucho de qué hablar desde que comenzaron su romance hace 8 meses. Ambos fueron captados en varias oportunidades en situaciones comprometedoras y no pudieron negar el inicio de su historia de amor. Aunque al principio la guapa joven estuvo involucrada en un triángulo amoroso, terminó por enamorarse del boxeador.

“Se conocieron por internet. ¿Quién le escribió a quién?”, consultó María Pía Copello y a lo que Samantha Batallanos aseguró que Jonathan Maicelo fue quien la contactó primero. Si bien, la modelo señaló que al comienzo no tenía interés en el deportista y le restó importancia a su mensaje, después se sinceró y reveló que fue ella la que le escribió.

“La verdad que puedo mentir un poco, pero no doy tanto con la mentira. En realidad, yo le escribí”, confesó, causando sorpresa entre los presentes en el set, quienes no podían creer que la exreina de belleza haya sido la que dio el primer paso. Asimismo, Samantha Batallanos explicó las razones que la llevaron a contactar al boxeador.

“Me gustaba de siempre, desde que lo vi por primera vez. Me gustaba su físico, me parecía un moreno muy sexy”, agregó.

Samantha Batallanos revela que siempre le gustó Jonathan Maicelo. (Captura)

En otro momento, la conductora le preguntó acerca de las cosas que no le gusta de Jonathan Maicelo. La modelo indicó que el también empresario es muy orgulloso. “Que impone mucho su orgullo. Cree que, en una relación, el más orgulloso, gana”.

Samantha Batallanos descartó embarazo de Jonathan Maicelo

A fines del mes de junio, Magaly Medina reveló que fuentes cercanas le aseguraron que Samantha Batallanos estaba esperando un bebé de Jonathan Maicelo y que tendría 8 semanas de embarazo. Por ello, las cámaras de Magaly TV La Firme no dudaron en abordar a la modelo para preguntarle al respecto.

La exreina de belleza aseguró que no tenía sentido dichas especulaciones, pues ella se cuida con anticonceptivos: “Para nada. ¿Ocho semanas de embarazo? ¡Imposible! La verdad que no. Yo me protejo con métodos anticonceptivos”, dijo.

Además, indicó que no tenía idea de donde salió la información que le enviaron a la popular ‘Urraca’. “Les han dado mal la información... me han sorprendido diciéndome eso”, añadió.

Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos.

Padre de Samantha Batallanos agredió a reportera de Magaly TV La Firme

El padre de Samantha Batallanos agredió a la reportera de ‘Magaly TV La Firme’, quien abordó a la modelo a la salida de un centro de salud para conocer sobre la supuesta perdida que habría tenido la modelo. Esto enfureció al señor y le tiró una patada en el vientre. Además, lastimó a la periodista lanzándole parte de la caja del flash que se había caído de la cámara.

“Se la tira con furia. Y luego la patada. No le interesó el daño que les estaba haciendo. Pensaba que se estaba peleando con Maicelo. No, una reportera de este tamaño (señaló a la cintura). Se lo tira a la cara. Pudo haber vaciado un ojo, roto la nariz, pudo haber causado una lesión en el cerebro, una lesión irreparable”, expresó Magaly Medina en defensa de su reportera.

Según el reporte médico de Nathaly recibió un golpe fuerte en el estómago y otra en el codo: “Es lo que dice en los certificados médicos: tiene una contusión en la pared abdominal y tiene otra contusión en el codo. Ella está pasando por el médico legista porque ya hemos presentado la denuncia respectiva”, agregó.