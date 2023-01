Duilio Vallebuona reveló de una vez por todas qué pasó con Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo

Duilio Vallebuona reveló qué pasó con Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo | Youtube. Com FM.

Duilio Vallebuona estuvo involucrado en un triángulo amoroso, luego que el programa de Magaly Medina lo ampayara en una situación cariñosa con Samantha Batallanos. En menos de 24 horas, la exreina de belleza también fue captada besando a Jonathan Maicelo. Tras el escándalo mediático, el tenista y exchico reality decidió romper su silencio.

En el podcast Com FM, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que se vio con Samantha porque ella lo estaba ayudando a buscar a su mascota perdida. Aunque estaba preocupado por el paradero de su perro, la química con la modelo fue tan fuerte, que terminaron besándose a plena luz del día.

“No me gusta salir en ampays, intento cuidarme lo máximo posible… Pero sí, los dos estábamos solteros. Ella fue a ayudarme a buscar a mi perrito y a poner (los afiches). Es buena amiga, me ayudó y la verdad se lo agradezco. Si no hubiera sido por el ampay, no me hubieran preguntado por el perro, así lo encontré”, expresó.

Samantha Batallanos y Duilio Vallebuona fueron captados besándose. (ATV)

Tras ello, Duilio Vallebuona dejó en claro que “ninguno de los dos estaba haciendo algo malo”, pues hasta ese momento nadie se encontraba en una relación amorosa. “No estaba ilusionado porque los dos lo teníamos claro (que no era nada serio). Puedes hacer lo que quieras, sin que te ampayen”, dijo.

En otro momento, el tenista aclaró que no sabía que Samantha Batallanos estaba saliendo en paralelo con el boxeador nacional. Según su teoría, la misma que tiene Mario Irivarren, los ‘urracos’ sospechaban que la modelo tenía algo con el deportista, y por azares del destino lo terminaron grabando a él en el camino.

“Me siguieron hasta Mala… Samantha es mi amiga, no hablo con ella pero sí es mi amiga. Si la veo obviamente la voy a saludar, le deseo lo mejor. Sé que trabaja en una empresa, así que bien”, añadió algo nervioso por miedo a revivir el escándalo.

Samantha Batallanos besó a Duilio y Maicelo en menos de 24 horas.

Un tercero en discordia

Ni Jonathan Maicelo ni Duilio Vallebuona. Luego que Magaly Medina difundiera el doble ampay de la exreina de belleza, un reportero del programa se comunicó con Samantha para preguntarle quién era realmente su pareja. La modelo aclaró que ninguno de los chicos que besó en un mismo día se trataba de su enamorado.

Por su parte, el boxeador aclaró que él sabía que Samantha tenía pareja, pero desconocía su identidad. “Ella tiene su novio, es hasta donde yo sé. No digo nada de eso, no sabía que él (Duilio) era su gil. Yo no sé nada de TV. No sabía que era mediática”, expresó el deportista.

Jamás se supo quién era el novio oficial de Batallanos. Sin embargo, desde el doble ampay, la exreina de belleza ha sido vista de la mano y besando a Maicelo por las calles de La Victoria. Se especula que mantienen una relación amorosa, pero ninguno de los dos ha querido hablar sobre su romance.

Samantha Batallanos fue captada por las cámaras de Magaly Medina besando a Jonathan Maicelo y Dulio Vallebuona.

Samantha Batallanos es una modelo y periodista de 27 años. Es conocida por haber representado al país en el Miss Grand International 2021. También participó en el Miss Perú, pero no logró llevarse la corona. Según dijo, quiere comprar la organización en los siguientes años y reemplazar en su puesto a Jessica Newton.