Samantha Batallanos descarta embarazo de Jonathan Maicelo: “Me protejo con métodos anticonceptivos”

Una nueva bomba. En la reciente edición de Magaly TV: La Firme reveló que la periodista Magaly Medina tendría fuertes fuentes que asegurarían que Samantha Batallanos estaría esperando un bebé del boxeador Jonathan Maicelo y que la modelo tendría 8 semanas de embarazo. Y todo tendría sentido, con las recientes imágenes de la joven de 27 años saliendo del hospital.

Sin embargo, Samantha decidió descartarlo para los reporteros de Magaly y aseguró que no tendría sentido dichas especulaciones, pues ella se cuida con anticonceptivos: “Para nada. ¿Ocho semanas de embarazo? ¡Imposible! La verdad que no. Yo me protejo con métodos anticonceptivos”, dijo la exMiss Perú en frente de Maicelo.

Según la exengreída de Jessica Newton no tiene idea de donde salió la información que tendría la ‘Urraca’ y que está sorprendida con tremenda noticia: “Les han dado mal la información... me han sorprendido diciéndome eso”, añadió la modelo, luego que uno de los reporteros la abordará junto al peleador.

Magaly Medina furiosa tras agresión a una de sus reporteras por parte del padre de Samantha Batallanos

Una vez pasada las imágenes de Samantha Batallanos junto a Maicelo, la conductora de MagalyTV: La Firme contó que su reportera quiso entrevistar a la modelo tras salir de un establecimiento de salud, pero el padre de la misma la agredió brutalmente al propinarle un golpe en el estómago y lastimándole el codo con un objeto.

“Se la tira con furia. Y luego la patada. No le interesó el daño que les estaba haciendo. Pensaba que se estaba peleando con Maicelo. No, una reportera de este tamaño (señaló a la cintura). Se lo tira a la cara. Pudo haber vaceado un ojo, roto la nariz, pudo haber causado una lesión en el cerebro, una lesión irreparable”, dijo la periodista al ver las imágenes de la agresión a su colaboradora.

Todo no quedará ahí, pues el reporte médico de Nathaly Julca recibió un golpe fuerte en el estómago y otra en el codo: “Es lo que dice en los certificados médicos: tiene una contusión en la pared abdominal y tiene otra contusión en el codo. Ella está pasando por el médico legista porque ya hemos presentado la denuncia respectiva”, agregó Magaly Medina, dejando en claro que tomarán todo por la via legal.