Magaly Medina se pronuncia contra Jefferson Farfán tras próxima lectura de sentencia: “Tengo para apelar felizmente”

En la edición de Magaly Tv La Firme del 10 de julio, su conductora Magaly Medina se pronuncia por primera vez sobre la demanda interpuesta por el exfutbolista Jefferson Farfán, a ella y a su productor general del programa de espectáculos, Patrick Llanos. La periodista comentó sobre la lectura de sentencia y no dudó en dirigirse a la figura del Alianza Lima para defenderse.

Te puede interesar: Posible embargo a la mansión de Jefferson Farfán por demanda que Melissa Klug presentó en su contra

Todo esto, luego que la conductora mostrara en su programas las posibles indirectas que tendrían las historias del exdeportista en Instagram y que estas dejan entrever que Farfán estaría contando los días sobre la lectura de la sentencias, adelantándose a un posible fallo a su favor. De tal forma, que Magaly Medina advirtió que puede defenderse.

“Bien fácil en este país, que la gente te crea porque eres ‘Jefferson Farfán’ hay que creerte. No, pues los jueces están en la obligación de valorar las pruebas y ver las cosas porque si no cualquiera miente. Ahora resulta que la mentirosa soy yo cuando el mentiroso, por lo que creo dice, es él porque niega una relación con Yahaira Plasencia ‘la supuesta relación’, ¿cómo que supuesta?, si él la oficializó públicamente en un comunicado de Instagram, tuvo una conversación con Gisela Valcárcel y le dijo ‘te adoro’ al aire o sea eso no es una relación”, sostuvo la comunicadora en un inicio

A pocos días de la lectura de la sentencia, Magaly Medina se pronuncia sobre demanda de Jefferson Farfán. Magaly TV La Firme/ ATV

“Así me sigas contando los días, y así llegué el día, yo tengo para apelar felizmente. Porque si hay jueces que no han tomado en cuenta estas pruebas y las fechas, en la Corte Superior siempre hay jueces que se toman este con más seriedad”, expresó la figura de ATV, dejando en claro que irá hasta las últimas consecuencias para encontrar un fallo a su favor.

Te puede interesar: Magaly Medina señaló que Poder Judicial no revisó pruebas en demanda por difamación que le entabló Jefferson Farfán

Vale recalcar que, el próximo 14 de julio, se dará esperada lectura de sentencia a la popular periodista de ATV y a su productor general del programa de espectáculos, Patrick Llanos, por la demanda de calumnia, difamación e injuria que le interpuso el exfutbolista, Jefferson Farfán lo cual ha mencionado en más de una publicación.

Magaly Medina explica cómo fue el ampay a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. (Instagram y ATV)

Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán sobre demanda: “Parte de una premisa falsa”

Recientemente, en su programa, Magaly Medina decidió hablar sobre la próxima lectura de sentencia tras la demanda interpuesta por Jefferson Farfán. Para la comunicadora la denuncia parte de una supuesta mentira, aquí sus declaraciones. “Farfán se ha dedicado, ha hacer una cuenta regresiva de los días que faltan para que me lean la sentencia de la demanda que él me puso, pero yo quiero recordarle que su denuncia parte de una premisa falsa”, sostuvo en un inicio.

Te puede interesar: Alfredo Benavides y ‘Tomate’ Barraza se van a las manos por Gabriela Serpa en cabina de radio: “No me toques porque vas a perder”

Medina afirma que Farfán ha lineado su defensa, que nunca tuvo una relación con la salsera Yahaira Plasencia, a quien ahora llama como “amiga”, pese a que él mismo la oficializó como su pareja mediante un comunicado y también en el programa de Gisela Valcárcel.“En toda la denuncia, él dice que no ha mantenido una relación con Yahaira Plasencia y eso es falso. Siempre dice que es su amiga, pero creo que todo el público sabe que ellos tuvieron una relación, él la oficializó en un momento en comunicado. No puedes demandar a una persona diciendo que está mintiendo, empezando con una mentira, entre otras cosas”, añadió Magaly Medina sobre la demanda hecha por Jefferson Farfán.