Maju Mantilla rompió en llanto en celebración por su cumpleaños: “Hoy estoy sensible, cosas que pasan”

María Julia Mantilla, la Miss Mundo 2004, es ahora presentadora de televisión y conductora del magazine ‘Arriba mi Gente’. La reina de belleza ya tiene varios años en la televisión peruana y se ha convertido en una de las más queridas de las amas de casa, por lo que su cumpleaños no pasó desapercibido.

Este lunes 10 de julio, la popular Maju cumplió 39 años y como era de esperarse recibió los saludos de sus compañeros de set, quienes además le prepararon una sorpresa por este día especial. Sin embargo, sorprendió al mostrarse muy emotiva en esta fecha.

Fue Fernando Díaz quien en un inicio tomó la palabra y le dedicó un mensaje a su compañera. Recalcó que su belleza no es solo física, sino que es una gran persona y agradecía poder tenerla tan cerca siempre. “Maju es bella físicamente, pero por dentro es un ser humano increíble. Gracias por estar en nuestras vidas”, comentó para terminar con un fuerte abrazo.

Maju Mantilla se quebró en vivo

Luego de oír las palabras de su compañero, Maju Mantilla fue llevada hacia donde estaba su torta y su decoración para cantarle el feliz cumpleaños. Pero antes de hacerlo, decidió dedicar unas tiernas palabras a todos por estar con ella en esta fecha especial.

Destacó que han logrado formar una familia y que los tiene en su corazón desde el primer día. “De verdad que los quiero muchísimo, muchas gracias por su cariño, se han robado mi corazón desde el primer día que pisé este grupo tan bonito que ahora es la familia, que ahora convivimos juntos en un espacio tan importante como este para todas las amas de casa, para toda la familia”, comentó.

Sin embargo, luego de eso no pudo aguantar las lágrimas y confesó sentirse bastante sensible, aunque no explicó la razón, aseguró estar feliz de compartir esta fecha en la televisión.

“Siento mucho amor, estoy muy contenta, hoy día amanecí sensible, cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes”, sentenció.

Maju Mantilla fue sorprendida en el Día de la Madre

Esta no es la primera vez que Maju Mantilla es sorprendida por una fecha especial, anteriormente recibió una linda llamada telefónica por parte de sus menores hijos. Con motivo del día de la madre, la producción del programa ‘Arriba Mi Gente’ coordinó que los hijos de la conductora llamaran al programa como concursantes y le dirigieran unas palabras.

El primero en tomar la palabra fue su hijo Gustavo, quien al otro lado de la línea la saludó por este día. “Feliz Día de la Madre, soy Gustavo, feliz día de la madre mami, que la pases bonito”, comentó ante la sorpresa de su madre quien agradeció el gesto.

“¡Hijito!, no puedo creerlo. Gracias mi rey, mira que sorpresa Dios mío, llamando al ‘tablero regalón’, te mando un beso grande, los amo muchísimo a ti y a tu hermanita. Te amo con todo mi corazón, mi amor, vamos a pasarla bien en casa, gracias por llamarme”, respondió la ex modelo.

Pero no todo quedó allí, pues su menor hija Luna María hizo lo propio y también la saludó. ¡Feliz día mamá! Pásala bonito en tu trabajo, te quiero mucho”, agregó. Ya con las emociones a flor de piel, la exreina de belleza se mostró muy feliz y respondió a la pregunta de su compañero Santi Lesmes quien le preguntó que tanto ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre.

“Te cambia para mejor, para bien, te hace una mujer. Una no tiene un manual ni un libro para ser madre, pero aprender mucho, es un aprendizaje constante”, explicó la trujillana emocionada por la inesperada sorpresa.