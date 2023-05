Maju Mantilla y sus sentidas palabras para Gian Marco tras contar que se libró de enfermedad: “Estamos contigo”

Tras la reveladora noticia que compartió el cantante Gian Marco sobre la delicada intervención médica a la que se sometió, Maju Mantilla y sus compañeros del programa ‘Arriba Mi Gente’ no dudaron en pronunciarse al respecto. Santi Lesmes, Fernando Díaz, Karina Borrero y la reina de belleza le dedicaron una emotiva nota.

Los conductores se mostraron preocupados y le enviaron palabras de aliento. Además, le desearon una exitosa recuperación.

“Gracias a Dios Gian Marco escuchó a su cuerpo, visitó al doctor, se hizo los chequeos respectivos y pudo tener el diagnóstico, aunque no quiso ahondar el tema, por ahí deslizaba un posible cáncer”, comentó Maju Mantilla, quien fue secundada por Fernando Díaz.

El periodista aclaró que es importante no tener miedo a esta enfermedad. Al contrario, es fundamental enfrentarla haciéndose los chequeos preventivos. “Si es detectado a tiempo, no es sinónimo de muerte. Él (Gian Marco) prefiere no hablar, ha dicho que prefiere no mencionar esa enfermedad, pero todo lo contrario, hay que normalizarla y ver como que es parte de nuestra vida. Y no pensar ‘perdió la batalla contra el cáncer’, esa frase deberíamos sacarla”, señaló el conductor, quien también perdió a su padre por esta terrible enfermedad.

Maju Mantilla nuevamente tomó la palabra y le deseó a Gian Marco Zignago que se recupere pronto. “¡Mucha fuerza Gian Marco! Nos alegra que estés mejor, recupérate pronto, fuerza. A seguir arriba, continua con los tuyos, con tu familia, con tu novia, con tus hijos, con todos que te aman, y tus seguidores también. Acá estamos contigo para alentarte”, dijo la presentadora, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando trabajaba en ‘En Boca de Todos’.

Maju Mantilla le dedica unas palabras a Gian Marco. Instagram

¿Qué enfermedad tuvo Gian Marco y por qué lo operaron?

A través de su cuenta de Instagram, Gian Marco Zignago contó que se había librado de una enfermedad que no quería nombrar. Sin embargo, hizo mucho énfasis a los males que sufrieron sus padres. Como se recuerda, el cantante Joe Danova murió de cáncer óseo, mientras que Regina Alcóver superó el cáncer de mama.

A través de su cuenta de Instagram, el artista contó que tuvo que someterse a una operación de emergencia para resguardar su salud.

“El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada. Los días intriga son angustiantes”, contó el pasado 20 de mayo, causando revuelo entre sus fans.

Aunque no ha salido de su propia boca, muchos de sus seguidores suponen de que se trataría del mismo mal que sufrieron sus progenitores, pues el artista indicó: “Esta vez me tocó a mí”.

Ante ello que no han dudado en expresarle su apoyo, indicando que continúe con sus chequeos y no descuide su salud. El cantante solo ha tenido palabras de agradecimiento para sus fans desde que decidió abrir su corazón, además, resaltó la importancia de la prevención y que hagan caso a su cuerpo cuando se presenten los primeros síntomas.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde”, indicó Gian Marco este domingo 21 de mayo.

Gian Marco publicó tierna foto con su padre, quien falleció de cáncer óseo. Instagram

“Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo. Por nosotros, por los nuestros, seamos responsables”, acotó en su cuenta de Instagram.

Esta publicación la acompañó con una par de fotos de su padre, quien luce cuando él cuando era un niño.

Gian Marco se operó en la tercera semana de mayo. Después de una exitosa recuperación, el cantante decidió hablar del tema.

“Luego de una semana de operado, gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, indicó en su cuenta de Instagram, donde también agradeció a sus hijos y a su novia por estar a su lado en estos momentos difíciles.