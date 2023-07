Mauricio Fernandini y la vez que negó tener vínculo con Sada Goray y la cúpula de corrupción del gobierno de Pedro Castillo

Mauricio Fernandini involucrado en caso de corrupción. (Magaly TV La Firme)

El periodista Mauricio Fernandini pasa por su peor momento. El hombre de TV quedó detenido luego que un juez aceptara el pedido del Equipo de Fiscales contra la Corrupción por el caso relacionado con el Fondo de Vivienda. También se dispuso la orden de allanamiento y descerraje en contra de otros 7 investigados.

Te puede interesar: Mauricio Fernandini y Sada Goray EN VIVO: periodista y empresaria son detenidos por actos de corrupción en el gobierno de Castillo

El exconductor del programa de gastronomía ‘20 lucas’ se vio involucrado en el pago de sobornos para recibir licitaciones favorables en el gobierno de Pedro Castillo junto a la empresaria Sada Goray y Salatiel Marrufo, pero en un primer momento salió en TV nacional para indicar que todo lo dicho por el jefe de gabinete de asesores del MTC había mentido por razones que no entendía.

En entrevista a RPP, el pasado 7 de diciembre de 2023, Mauricio indicó que las declaraciones de Marrufo son falsas y que este tenía que probar todo el testimonio que dio ante las autoridades. “Desde el día uno que inicié mi carrera he sido transparente y lo voy a hacer siempre. No he estado involucrado en ningún tipo de escándalo”.

“Las indicaciones de Marrufo no me vuelve responsable de entregas de dinero que no he hecho. Sí conozco a Salatiel Marrufo, pero es falso lo que ha dicho. Soy inocente y me tengo que defender. Es muy grave lo que me estaba pasando”.

El periodista dijo a RPP que iría a la Fiscalía a declarar “en base a lo que ha ocurrido, a lo que realmente ha pasado. La historia es una sola y no se puede torcer. No hay ninguna entrega de dinero, ningún pago ni ninguna transacción económica”, aclaró en su momento.

Instante de la detención de Mauricio Fernandini por la policía y fiscalía | Canal N

Contacto con Marrufo

Fernandini en esta entrevista reveló que él contactó a Marrufo por un pedido de su prima hermana Pilar Tijero Martino para que la empresaria Sada Goray pueda conocerlo y poder tener así contacto dentro del ministerio de MiVivienda.

Te puede interesar: Así fue la captura de Mauricio Fernandini en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos

“Yo no los conocía de nada, nunca los había visto. Contacto a Polo Campos, cuya hermana es la esposa de Salatiel Marrufo. Mi amigo es su cuñado. No vi nada extraño, parece que mi vocación de servicio es algo que me domina desde que tengo uso de razón. Son mis raíces y llamé a Polo, me pasó el número de Marrufo. Yo fui el que puse en contacto a Salatiel Marrufo con esta empresaria (Sada Goray) a la que no conocía”, indicó a RPP.

Para el exconductor de ‘Conexión’ este tipo de ‘ayuda’ con su familiar no era peligroso, porque solo hizo un contacto y “lo que ellos hayan hecho después con la señora Goray no es mi problema”.

Te puede interesar: Reaparece Sada Goray desde el extranjero y afirma que hace trabajo remoto para un proyecto ecológico en Tarapoto

Remarcó que en nigún momento recibió dinero por parte de Goray ni Marrufo, pero confirmó que sí se realizó un primer encuentro en su departamento, porque “me parecía más conveniente. Yo no quería ir a la casa de la empresaria, ni tampoco a ningún restaurante”.

Salatiel Marrufo, una pieza clave en la investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo. (Composición: Infobae)

Confesión sincera de Mauricio Fernandini

Meses después de esta primera declaración a RPP, Mauricio Fernandini se acogió a la colaboración eficaz y contó ante el Ministerio Público que su vivienda servía como punto de encuentro y base para que se den estas transacciones de dinero entre Salatiel Marrufo y Sada Goray.

El periodista manifestó que el chofer de Sada Goray iba a su casa “llevando un encargo para Salatiel Marrufo”.

“Me da una bolsa mediana con contenido y lo dejó en mi departamento, para momento después llegar Salatiel Marrufo y le entrego dicho encargo”, confesó Fernandini.

Agregó que “no abrí la bolsa, pero sí presumí que contenía dinero y estaba siendo entregado a Salatiel Marrufo como parte del pago por la designación de los directores del Fondo MiVivienda”.

En su declaración también indica que acepta la propuesta de alquilar su departamento por 10 mil soles mensuales en San Isidro, porque estaba ubicado en buena zona y céntrico para las reuniones que tendrían posteriormente y también pidió que se tenga cuidado porque “quería cuidar mi buena reputación”.

Salatiel Marrufo revela la ruta del dinero que recibió de empresaria | Canal Congreso TV

Detención preliminar

La mañana de este viernes 7 de julio, la policía y un equipo de fiscales intervinieron a Mauricio Fernandini en un estacionamiento cercano a la Embajada de los Estados Unidos, a donde había acudido para realizar trámites.

Posteriormente, fue trasladado hasta su vivienda en San Isidro donde se le hizo saber de la orden de allanamiento y la detención preliminar por 10 días. La decisión fue tomada por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Raúl Justiniano.

Otros siete inmuebles también son intervenidos, mientras que cinco de los implicados en el caso Marka Group también quedaron con orden de detención. El operativo realizado que dio inicio con la detención de Goray y Fernandini ha sido denominado como la Operación Valkiria 4.