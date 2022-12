Mauricio Fernandini se defiende: “es totalmente falso todo lo que ha dicho el señor Salatiel Marrufo”

Mauricio Fernandini se defiende y asegura que no entregó dinero a Salatiel Marrufo

Mauricio Fernandini decidió romper su silencio y defenderse tras las acusaciones que Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, quien aseguró que recibió un millón de soles por encargo de la empresa Sada Goray a través del periodista.

El conductor de RPP Noticias mencionó que jamás ha entregado ningún dinero y negó rotundamente ser parte de la corrupción que involucra presuntamente al presidente Pedro Castillo.

“Es totalmente falso todo lo que ha dicho el señor Marrufo, tiene que adjuntar pruebas, no decir, es recibido de Mauricio Fernandini en su casa de Miraflores. Para empezar mi casa no queda en Miraflores y desde el día número uno que empecé mi carrera (de periodista) he sido transparente y lo voy a hacer siempre. Nunca he estado vinculado a ningún tipo de escándalo y Salatiel Marrufo es quien debe de defenderse y asumir su caso”, expresó.

“Lo que dice Marrufo no me convierte en responsable de que me entregaron dinero, cosa que no he hecho. Estoy aquí para decir que eso es falso, que soy inocente y que me tengo que defenderme”, agregó.

Además, el hombre de prensa manifestó que ha solicitado desvincularse laboralmente de sus funciones hasta esclarecer la denuncia en su contra.

“Me he enterado por Twitter que el presidente de Fiscalización del Congreso de la República quiere mi testimonio y lo daré”, precisó.

“Tengo que ir a la Fiscalía y colaborar como testigo con base en lo que ha ocurrido y la historia es una sola y no se puede torcer. No hay ninguna entrega de dinero ni un pago”, acotó.

“No vi nada extraño”

Al ser consultado sobre si de alguna manera sospechó porque le pidieron ser el “intermediario” entre la empresaria Sada Goray y Marrufo, el periodista aseguró que no le llamó para nada la atención y que ese pedido fue en agosto del 2021.

“No vi nada extraño cuando me solicitaron que contacte a Marrufo a pedido de esta empresaria. Es mi vocación de servicio. Estoy hablando del año pasado (2021) en el mes de agosto aproximadamente y lo que ellos han hecho después y lo que ha pasado con esta señora Goray es aparte. Puedo hablar como testigo porque yo no he recibido ni un sol de nadie. Yo solo le echó un favor a mi prima hermana”, apuntó.

RPP se pronuncia

A través de un comunicado, la empresa de comunicaciones RPP se pronunció y anunció que Mauricio Fernandini ya no forma parte de la corporación.

“Anoche tomamos conocimiento que el periodista y colaborador de RPP Noticias, Mauricio Fernandini Arbulu aparece mencionado en una de las declaraciones de Salatiel Marrufo, ex asesor del Ministerio de Vivienda, ante el Ministerio Público. De acuerdo con dicha declaración, Fernandini le habría entregado a Marrufo un millón de soles por encargo de la empresaria Sada Goray como parte de una presunta coima para el presidente Pedro castillo y para el exministro de vivienda Geiner Alvarado. Confiamos en que pronto nuestro colega de amplia trayectoria pueda aclarar su situación ante las autoridades pertinentes. En aras de la transparencia, tanto el grupo RPP como Mauricio Fernandini hemos decidido suspender su vínculo contractual con esta casa”, se lee en dicho documento.

¿Qué dijo Salatiel Marrufo de Mauricio Fernandini?

Según el exfuncionario, el periodista Mauricio Fernandini le entregó un millón de soles por encargo de la empresa Sada Goray y que dicho dinero fue entregado a Pedro Castillo y a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda.

“Quiero precisar que Sada Goray se había comprometido conmigo con que después de que cumplamos en designar a la gente que ella había recomendado como miembros del directorio de Mi Vivienda ya debía haber entregado 4 millones de soles, pero solo había entregado un millón de soles. Por eso discutí con el ministro Geiner Alvarado porque a él lo presionaba el presidente Pedro Castillo”, dijo Marrufo, según el acta difundida por Canal N.

