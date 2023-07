Andrea Llosa respondió a quienes la comparan con Laura Bozzo: “Son estupideces. Si no me soportan, qué pena”

Andrea Llosa se defendió de las críticas.

Andrea Llosa ha enfrentado duras críticas desde que su programa ‘Andrea’ emitió una violenta pelea entre dos de sus invitados, quienes por poco se agarran a golpes en su set. Los usuarios han comparado a la periodista con Laura Bozzo, pues aseguran que los casos que presenta son armados por la producción.

En medio de la polémica, la conductora de ‘Nunca Más’ respondió a todos aquellos que cuestionan la veracidad de su programa.

“Esas son estupideces. Para empezar, todo es real y no se le paga a nadie. Segundo, nada es armado, acá no hay guion. Yo de verdad ni respondo esas cosas porque asumo que son ‘haters’ y entiendo que haya gente a la que no le caigo bien, que no me soporta y qué pena, no es mi problema”, señaló en diálogo con diario Trome.

Usuarios compararon a Andrea Llosa con Laura Bozzo.

Asimismo, Andrea Llosa dejó en claro que no permitirá que sus detractores pongan en tela de juicio su trayectoria como periodista. “A mí pueden decirme ‘no me gusta tu programa, lo odio, lo detesto’, pero nadie me va a venir a decir que mi programa es armado y que le pagamos a alguien, nada, cero”, recalcó.

“No estoy desesperada por el rating”

Andrea Llosa afirmó que, después de dialogar con su productora Jimena Appiani, decidió no censurar la pelea para demostrarle a la teleaudiencia que todo es real; y que hay veces en las que sus invitados pueden perder el control debido a la euforia del momento.

“Cuando ha habido puñetes, cachetadas, lisuras, insultos lo cortamos, pero lo de ayer no era algo habitual. Este fue un momento que demuestra que las historias son reales y nosotros no vamos a maquillar absolutamente nada. Esto es una especie de reality y son cosas que suceden. Lo que pasa es que la gente no controla sus emociones, fue una situación que se descontroló”, indicó.

Andrea Llosa enfrenta duras críticas por supuesto caso armado.

Negó tajantemente haber permitido la emisión del dicho episodio violento por estar “desesperada por el rating”. Recordemos que ‘Andrea’ compite contra ‘El Gran Chef Famosos’, reality de Latina TV que le ha ganado en sintonía más de una vez.

“A mí me va bien. Obviamente, van a salir otros programas y que sigan saliendo, mejor hay chamba para todos. A nosotros nos va bien, lo que pasa es que a ellos les iba mal (risas)”, sostuvo.

Pese a la lucha por el rating, considera que ‘El Gran Chef Famosos’ es “un programa que vale la pena”. “Hay entretenimiento para todos, que todos trabajen y les vaya bien, aquí no hay mezquindad porque creo que cada programa tiene un público. Nunca he hecho nada por desesperación ni rating porque estoy convencida de lo que hago”, sentenció.

'El Gran Chef Famosos' viene superando a 'Andrea' desde que dio inicio a su segunda temporada. Sin embargo, el programa de Andrea Llosa no se ha quedado atrás con las cifras.

¿Qué pasó en ‘Andrea’?

El pasado miércoles 5 de julio, Andrea Llosa presentó un nuevo caso en su programa: Alison pidió una prueba de paternidad para saber si el padre de su hija era José, su expareja; o Gregory, con quien mantiene un romance. Curiosamente, el primer hombre había firmado a la niña como suya.

Alison confesó que le hizo creer a José que era el padre de la niña porque se había enterado que Gregory le había sido infiel en el pasado. Tras esta revelación, Pablo Alberto, hermano del ‘engañado’, se presentó en el set para reprochar a la mujer. De un momento a otro, se abalanzó contra Gregory.

Sujeto protagonizó fuerte pelea en el programa de Andrea Llosa. ATV

Al final, Pablo Alberto fue retirado del set y, después de una breve pausa, la conductora de ‘Andrea’ dio los resultados de la prueba de ADN: Alison tenía razón. El verdadero padre de su hija era Gregory. Antes de que terminara el programa, la periodista pidió disculpas por lo sucedido.