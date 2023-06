Andrea Llosa sobre ‘El Gran Chef Famosos’ y ‘En Tu Defensa’: “No le temo a ‘Al Fondo Hay Sitio’, menos a otro programa”

Andrea Llosa habló con Infobae Perú sobre los cambios que sufrirá su programa y su impresión de la competencia. (Infobae/Carlo Fernández C.)

Andrea Llosa anunció que ‘Andrea’, programa donde la periodista resuelve conflictos familiares y de pareja, se renovará este 2023. Según la presentadora de TV, ahora los fanáticos del espacio podrán asistir a las instalaciones de ATV para ser testigos de los casos que se presentan de lunes a viernes. Estos cambios se dan poco después que ‘El Gran Chef Famosos’ anuncie su segunda temporada y que ‘En Tu Defensa’ salga al aire.

Como se sabe, ‘Andrea’ compite en rating contra ‘Al Fondo Hay Sitio’ y también contra ‘El Gran Chef Famosos’, aunque por un corto periodo de tiempo. La teleserie de América TV se ha impuesto como líder de sintonía y la competencia gastronómica de Latina TV no se queda atrás. Poco a poco, gana cada vez más seguidores y la segunda temporada pronto saldrá a la luz.

Sin embargo, el canal 2 va por más y ahora busca pisarle los talones a Andrea Llosa en lo suyo: los casos sociales. Pese a que no competirán en el mismo horario, ‘En Tu Defensa’, conducido por la psicóloga Lizbeth Cueva, tiene como objetivo resolver problemáticas de pareja y de familia de la mano de cinco destacados abogados.

Andrea Llosa no le teme a la competencia

Infobae Perú conversó con la periodista y conductora de TV sobre la renovación que sufrirá su programa ‘Andrea’; y también sobre sus impresiones acerca de los nuevos programas de Latina TV: ‘El Gran Chef Famosos’ y ‘En Tu Defensa’, siendo este último de un corte muy parecido al suyo.

“Siempre es bueno cambiar y refrescarse. Nosotros queremos agradecer la confianza de la gente invitándolos aquí para que vean el programa de cerca. Muchas veces que salgo a la calle y se me acercan de forma cariñosa, me dicen que les gustaría estar en el set. Tienen mucha expectativa de ver en vivo el resultado del ADN, si es positivo o negativo. Por eso, dijimos: ¿Por qué no hacemos que vengan y sientan lo que nosotros sentimos?”, nos indicó.

Tras ello, Andrea Llosa dejó en claro que estos cambios no se dan debido a la competencia.

“Yo no le temo a nadie. Imagínate, no le temo ni a Al Fondo Hay Sitio, que nos revuelca a todos todos los días y voy a temerle a otro programa. Ya con eso es más que suficiente. Siempre digo que eso es un buque, pero aquí estamos, de lunes a viernes, en el horario estelar. Esos cambios se dan porque uno tiene que cambiar, uno nunca debe estar seguro de nada”.

Sobre ‘En Tu Defensa’, la presentadora de ‘Andrea’ valora que haya más programas que ayuden a los peruanos que necesitan ayuda legal. Sin embargo, resaltó que el suyo cuenta con la confianza del público.

“El público tiene que tener muchas alternativas. Que vengan otros programas similares al nuestro, porque cada programa es distinto pese a que haya un formato medio parecido, está muy bueno. Me parece que son programas que las personas necesitan porque cuando ellos vienen al nuestro, que son casos reales, lo hacen por una necesidad, no vienen a exponer una historia porque les da ganas de contar sus penurias y tristezas”, añadió a Infobae Perú.

Andrea Llosa defiende su trayectoria

Bajo dos programas a su cargo, ‘Andrea’ y ‘Nunca más’; Andrea Llosa destacó que su programa lleva su nombre gracias a todos los años que ha trabajado como periodista.

“No es que yo haya aparecido un día y haya dicho: Hola, me llamo Andrea y quiero que llamen Andrea a mi programa. No, esto es algo que un equipo viene haciendo. Nunca más es Andrea, al final y al cabo. Somos como primos y hermanos, esto es una cuestión de confianza. No es fácil tener un programa y decir: Yo me llamo Juanita, confíen en nosotros. Yo vengo desde años, reportando desde Panorama como 20 años, de prensa escrita. Esto es real”, señaló.