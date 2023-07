“Volvimos a los años 90″: comparan a Andrea Llosa con Laura Bozzo por episodio violento en su programa

Insólito caso. En el programa de Andrea Llosa, panelista intentó golpear a la pareja de su excuñada. Andrea / ATV

Una tremenda pelea se armó en el set de ‘Andrea’, este miércoles 5 de julio. Gregory y José se presentaron en el programa de Andrea Llosa para conocer quién de los dos era el verdadero padre de la hija de Alison. Todo se salió de control cuando Pablo Alberto, hermano de uno de los involucrados, ingresó a los estudios de ATV para hacer justicia por sus propias manos.

El invitado enfureció con Alison por engañar a su hermano y por ofrecerle ser padrino de su supuesta sobrina. “Me duele en el alma porque era mi cuñada. No puedo creer la maldad que ha hecho”. Además, aseguró que Gregory, actual pareja de la señalada, insultó a su familia con comentarios racistas.

Pablo Alberto perdió el control cuando vio a Alison y a Gregory reírse de la situación, pues aseguraban que su versión era falsa. El panelista no aguantó más y se abalanzó contra el joven para golpearlo. Luego, le lanzó una silla y lo persiguió hasta los bastidores. Ni la seguridad del programa pudo detenerlo.

“¿Qué te pasa? Te calmas, ¡ahora! Tú no vas a botar a nadie. ¡No me importa, me bajas la voz! Te vas, te me calmas. ¡Yo también grito igual! Tú no eres un caballero, te me vas”, gritó una furiosa Andrea Llosa. El invitado pidió disculpas antes de ser retirado.

Creen que fue armado

La polémica pelea fue duramente criticada por los usuarios, quienes aseguran que Andrea Llosa armó el caso para generar rating. Asimismo, compararon a la periodista con Laura Bozzo por, supuestamente, haber recurrido a esas “estrategias” poco éticas.

“¿Aún dudan que volvimos a los 90? El programa de Andrea Llosa presentó un tétrico espectáculo al mismo estilo de la TV basura que hacía Laura Bozzo en la época del fujimorismo. Por cierto, ¿sabían que los casos del programa son armadazos, no?”, comentó un internauta en Twitter.

“Al mismo estilo de Laura Bozzo, presentando la miseria y la verguenza del país. Andrea Llosa repite todo por el rating. Su nauseabundo programa solo nos presenta ante el mundo como una sociedad llena de violencia y miseria, hace ver a la mujer peruana como una inútil”, expresó otro.

Más usuarios se unieroa las críticas y hasta exigieron una respectiva sanción por parte de Sociedad Nacional de Radio y Televisión: “Está en modo Laura”, “Por cosas menos sancionaron a Esto es Guerra”, “Cuando el rating te es esquivo, la TV usa sus armas más violentas para captar a la audiencia”.

¿Y qué dijo Magaly Medina?

“Esto acaba de pasar hace unos minutos. Vimos con sorpresa que las sillas en el set de Andrea iban de un lado al otro. Hemos tenido que ir a switcher a ver que esto se descontroló. ¡SE PUDRIÓ TODO!”, comentó Magaly Medina al inicio de ‘Magaly TV La Firme’.

La ‘Urraca’ se mostró sorprendida por el nivel de violencia que se vio en ‘Andrea’, algo que su compañera ha dicho estar en contra.

“Agarró por sorpresa a todos, no solo a los familiares de los implicados, sino también al equipo técnico del programa. Tiró las sillas y tiró todo. Era el padrino, no el padre. Estaba iracundo y fuera de sí. ¿Cómo tremendo grandote se va a meter con un enclenque?”, resaltó la figura de ATV.