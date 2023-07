Pedro Castillo designó al exministro Íber Maraví como su nuevo vocero político

Iber Maraví fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo.

El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado de diciembre del año pasado, tiene un nuevo vocero político. Se trata del exministro de Trabajo, Íber Maraví, que formó parte de su gobierno en sus inicios.

Según una nota de Canal N, Maraví informó ayer en una conferencia virtual que ha recibido la autorización del exmandatario para que sea su voz en libertad. Como prueba de ello es que presentó un documento firmado por Castillo Terrones que aún se autoreconoce como jefe de Estado y denunció ser “víctima de un golpe de Estado cívico-militar”.

En otro momento, el extitular de la cartera de Trabajo reveló que el profesor estaría pasando por problemas económicos para costear los honorarios del pool de abogados que lo defienden en los diferentes procesos legales que afrontan por casos de corrupción.

“Castillo está teniendo serios apremios económicos. Eso es necesario saberlo. Muchos apremios económicos. Casi todos sus abogados que, de corazón, de convicción, se han comprometido con diversas causas”, anotó Maraví.

Expresidente Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Responde a ataques

El 1 de julio pasado se conoció que el abogado penalista Guillermo Olivera presentó su renunciar para seguir en la defensa legal del expresidente Castillo. A través de su cuenta de Facebook mencionó que su decisión se debió a que recibió una llamada de Íber Maraví, quien lo reprendió por por acusar al expremier Aníbal Torres de predisponer la captura del exmandatario.

“A un pariente muy cercano y muy querido de Pedro Castillo. Pese a que no contesta mis llamadas, le encargo decirle que me aparto de su defensa por una grosera injerencia del exministro Iber Maraví, respecto de mi libertad de pensamiento y de expresión en clara e íntima anastomosis con mi ejercicio profesional”, anotó en su mensaje.

“Que don Pedro designe a otro que defienda como Iber desea y pueda dirigirlo. Creo que él conoce a sabios, y yo no lo soy”, siguió Olivera al mencionar que ha sido víctima de ataques “con desmesura” del mismo círculo legal del expresidente.

La respuesta no tardó en llegar desde el lado de Maraví. En la misma conferencia virtual, el exministro de Trabajo señaló que Castillo solicitó que no existan diferencias entre sus abogados puesto que afectarían las coordinaciones que se realizan de cara a las protestas de los próximos días contra el gobierno de Dina Boluarte en lo que se ha denominado la tercera ‘Toma de Lima’.

El abogado responsabilizó al exprimer ministro de la detención de Pedro Castillo por convencerlo de firmar el acta de detención. (Composición: Infobae)

Marchas en Ayacucho

Hay que recordar que Íber Maraví ha sido uno de los más fieles defensores de Pedro Castillo que lo puso al frente del Ministerio de Trabajo en julio del 2021. Sin embargo, el turbio pasado del exfuncionario salió a la luz cuando se informó sobre sus vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) en Ayacucho.

Las bancadas de derecha del Congreso de la República quisieron censurarlo, pero Maraví se adelantó y renunció cuando tenía solo un mes en el cargo. En ese breve periodo facilitó la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) como sindicato en medio de graves irregularidades que la gestión de Dina Boluarte detectó y anuló.

Tras la reclusión de Castillo, el exministro se instaló en Ayacucho para liderar las marchas a través del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), considerada por la Policía como un organismo fachada de la ‘Nueva Fracción Roja’ que tiene vínculos con SL.

“Aquí todavía no ha terminado la lucha, no debemos dar por sentado que Pedro Castillo ya fue, y ya no hay nada que hacer, como algunos están soñando y creen que acá la salida son nuevas elecciones, es la derecha quién quiere nuevas elecciones”, dijo Maraví durante un evento realizado en enero de este año.