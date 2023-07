Gabriela Serpa sorprende a Alfredo y alardea de su romance: “¡Que él haga lo que quiera, yo tengo colágeno puro!”

Lo dejó en la ‘Fiendzone’. En la última edición del programa de Magaly Medina, Magaly TV La Firme compartió las declaraciones de la modelo Gabriela Serpa tras su reciente reencuentro en las grabaciones de JB en ATV con su compañero Alfredo Benavides. Como se sabe, la parejita de amigos estarían en un posible romance, pero ninguno da su ‘brazo a torcer’.

Todo ello, luego que el cantante de salsa ‘Tomate’ Barraza se haya comunicado con ella para lograr que incursione en el canto, pese a que la modelo no sabría cantar. Y tras la aparición de una nueva persona en esta historia, la doctora Roma Coletti, conocida en el ambiente del espectáculos por proceder quirúrgicamente a reconocidas salseras nacionales.

En una parte del informe de la ‘Urraca‘ muestra como ambos abordarán todos los detalles sobre su situación y los celos que desencadenaron la pelea con Barraza. Alfredo y Gabriela se comenzaron a decir demasiadas indirectas en frente de todos sus compañeros, dejando asombrados hasta el mismo Jorge Benavides.

Es ahí, donde la hermana de Claudia Serpa manifestó estar cansada de esta situación con el popular ‘Niño Alfredito‘ y ha rechazado por completo la idea de estar con él, pues ha optado por ‘sacarle cachita’ con su relación con un joven de 22 años, afirmando que se siente totalmente satisfecha con él. Como se sabe, la modelo mantiene una relación con un estudiante de aviación comercial.

“No me importa que haga de su vida lo que se le dé la gana, yo tengo colágeno puro”, dijo la integrante de ‘JB en ATV’ para las cámaras de Magaly Medina. Al parecer, a Gabriela no solo no le habría gustado que le reclamen por ‘Tomate’ Barraza, sino que el comediante esté en salidas con la doctora Roma Coletti.

Roma Coletti afirma que Alfredo Benavides la estaría utilizando por celos

En conversación con una reportera de Magaly TV La Firme, la doctora Roma Coletti aseguró que solo es amiga de Alfredo Benavides, pese a las recientes imágenes donde ambos se lucen con gran complicidad. La doctora deja en claro que entre ellos solo existe una buena amistad, y que afirma que cuando salen a reuniones y han coincidido se ha visto rodeado de jóvenes.

“Todos buscan lo que les hace falta. Yo no necesito que me paguen la cuenta... uno lo que busca es un grupo de amigos donde te puedes reír, sean sinceros contigo y buenas personas, y eso es lo que encuentro en Alfredo”, explicó.

Por otro lado, Coletti confesó sentirse utilizada por su amigo para sacar celos a Gabriela Serpa y les pidió a las cámaras del programa de espectáculo que busquen, por otro lado, que ahí no es. “Creo que sí tiene un interés por Gabriela Serpa y me lo ha dicho. De hecho, yo tengo la duda de que él haya querido sacarle celos a Gabriela conmigo. ¡Me parece!”, comentó la profesional para las cámaras de Magaly.

Alfredo Benavides se sometería a una cirugía en la papada con Roma Coletti

En esa misma línea, la doctora Roma Coletti desveló que su relación con Alfredo Benavides estaría más relacionada con un posible procedimiento de cirugía plástica al que ella estaría interesada en someterlo. En lugar de tratarse de un romance entre ellos, el comediante se convertiría en su próximo paciente. Cabe recordar que, la cirujana de 36 años ha realizado intervenciones en reconocidas cantantes de salsa.

“De hecho estábamos tratando de convencerlo de hacerse unos ‘retoquitos’ empezó la broma, ¿no?, de repente en la papada querría, por ahí iría la cosa, por ahí. Más bien lo van a ver como mi paciente, antes de lo que ustedes están viendo o pensando”, sostuvo la doctora cirujana.