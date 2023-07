Cirujana Roma Coletti confesó sentirse utilizada por Alfredo Benavides para sacarle celos a Gabriela Serpa

La doctora Roma Coletti piensa que Alfredo Benavides la habría utilizado para sacarle celos a Gabriela Serpa.

Por ahí no es la cosa. En la última edición de Magaly Tv La Firme presentó un nuevo informe sobre el inicio de un supuesto romance entre la cirujana plástica Roma Coletti y el cómico Alfredo Benavides, luego de que salieran las imágenes de su reciente salida junto al cantante Ángelo Fukuy y su esposa. Supuestamente, una tarde en parejas.

Te puede interesar: Alfredo Benavides olvida a Gabriela Serpa con cirujana plástica, Roma Coletti: “Es guapísima”

Sin embargo, la especialista en cirugía no dudó en dar sus primeras declaraciones para el programa de Magaly Medina, admitiendo la gran amistad que tiene con el hermano menor de Jorge Benavides y que esto les ha valido para concretar algunas salidas y planes recurrentes los fines de semana.

La cirujana de 36 años declaró para el programa Magaly TV: La Firme y aseguró que solo es amiga del popular ‘Gordo’, pese a imágenes donde ambos se lucen cariñosos. “Todos buscan lo que les hace falta. Yo no necesito que me paguen la cuenta... uno lo que busca es un grupo de amigos donde te puedes reír, sean sinceros contigo y buenas personas, y eso es lo que encuentro en Alfredo”, dijo en un inicio la doctora de las salseras.

En otra parte de su declaración, Coletti admitió que se habría sentido usada por su amigo con el fin de despertar los celos en la modelo Gabriela Serpa. Así que, invocó a las cámaras de Magaly Medina que ‘busquen en otro lado’, pues con ella no es. Solo existe una fuerte amistad. Como se recuerda, en las imágenes se le ve a la doctora y el actor cómico muy cariñosos.

Te puede interesar: Alfredo Benavides confronta a ‘Tomate’ Barraza por llamar a Gabriela Serpa

“Creo que sí tiene un interés por Gabriela Serpa y me lo ha dicho. De hecho, yo tengo la duda de que él haya querido sacarle celos a Gabriela conmigo. ¡Me parece!”, comentó la profesional para las cámaras de Magaly Medina, dejando entrever que solo la habría estado utilizando para sacarle celos, pues le había comentado que le gusta Gabriela.

¿Qué opina Alfredo Benavides de Roma Coletti?

Como se recuerda, las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’ registraron el momento en el que Alfredo Benavides salía a almorzar junto a la joven cirujana de 36 años. El comediante enfatizó que su vínculo se limita a una buena amistad y destacó la gran confianza mutua que existe entre ellos como para abrazarse.

Te puede interesar: Gabriela Serpa denuncia tocamientos indebidos en discoteca y Alfredo Benavides estaría en salidas con la cirujana plástica

“Con mi amiga Roma no se nos ve entrando a un departamento ni nada, es una amiga con la que voy a almorzar. Es guapísima, es una amiga y ayer nos fuimos a almorzar, estaba Angelo Fukuy, su esposa, Roma y yo”, expresó el integrante de JB en ATV.

Magaly Medina cree que Alfredo Benavides estaría jugando al ‘romance’ con Gabriela Serpa

Por otro lado, la líder de Magaly TV La Firme considera que el supuesto romance entre Alfredo Benavides y la actriz Gabriela Herrera no tendría sentido, pues el actor cómico estaría ilusionado por otra persona, ¿será la doctora Roma Coletti?. Como se recuerda, en el sketch del ‘Valor de la Verdura’ dejaron entrever que el hermano de Jorge Benavides estaría enamorado de alguien más.

“Ese gordito a nosotros no ha estado jugando. Yo le diría a Alfredo: ¿A qué estás jugando?. Almuerza con Roma Coletti, mientras Gabriela le dice siempre que porque no le invita a ella a comer un día, que no sea una papa rellena durante las grabaciones del programa que son miércoles y jueves, sino que le invite un viernes, un sábado, un domingo. Así como lo hizo con la cirujana plástica”, acotó.