Gabriela Serpa confirma romance con joven de 22 años: “Estoy saliendo con él”

Gabriela Serpa acepta que tiene un nuevo saliente y termina con las ilusiones de Alfredo Benavides. | Magaly TV La Firme.

Más que ilusionada. La actriz cómica Gabriela Serpa rompió su silencio y habló sobre el reciente ampay de Magaly Medina que la mostraba en salidas con un joven misterioso en Huaral. La producción de Magaly TV: La Firme mencionó que se trataría del joven empresario Christian Carrión y sería chef de profesión. Pero, la modelo salió al frente para desmentirlo, pues hubo una confusión.

“Ahora este chibolo se apareció en su camioneta BMW, la llevó hasta Huaral, la regresó y como premio ella se quedó en el depa de él. Gordito ya fuiste, creo que te dieron todas las oportunidades y no aprovechaste ninguna”, dijo la periodista de espectáculos, Magaly Medina, en el programa del lunes, cuando mostraba el ampay de la modelo.

Sin embargo, la integrante de JB en ATV aseguró que el joven con quien estaría en ‘saliditas’ es amigo de Christian Carrión y su nombre es Gonzalo Méndez, un estudiante de Aviación Comercial de 22 años. Fue la misma modelo quien dijo sobre la edad de su nueva pareja.

“No estoy saliendo con él (Christian Carrión), él nos ha hecho la movilidad a Huaral, y el chico con el que estoy saliendo dejó su auto en el departamento de él, ¿por qué? Porque se le había malogrado el vehículo y yo he entrado a su casa con el chico que estoy saliendo y él ha sacado el otro carro, ¿entiendes?”, manifestó Gabriela en comunicación telefónica.

En el clip, se logra apreciar a la nueva pareja de Gabriela muy atento con ella, muy al pendiente de sus necesidades y hasta le ayudó a cargar la maleta de su vestuario. Como se sabe, la modelo estuvo animando en una discoteca por el ‘Día del Padre’ en Huaral, viaje que fue aprovechado por la pareja para disfrutar un momento juntos lejos de los flashes de Lima.

Vale recalcar que, Gabriela no mencionó a su compañero de JB en ATV, Alfredo Benavides, con quien lo habían vinculado sentimentalmente las últimas semanas, hasta aparecieron juntos en el programa de ‘la Urraca’ para hablar de una supuesta relación, o algo que estaba iniciando entre ellos. Lamentablemente, la presunta relación quedó ahí, pues ahora Gabriela se muestra más que ilusionada con el estudiante de Aviación Comercial.

Gabriela Serpa y la vez que expresó su admiración por Alfredo Benavides

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, la modelo Gabriela Serpa contó como nació su admiración para con Alfredo Benavides. Todo ocurrió en el 2014, cuando su compañero de ‘JB en ATV’ la convocó para que integrara el elenco de su popular circo. Lamentablemente, unos delincuentes interceptaron a la rubia y le robaron su maleta, donde ella traía su celular, maquillaje, ropa y otras pertenencias de valor.

“No estoy con Alfredo, él es mi amigo. Es un ángel, es buena gente, carismático y tiene buena vibra. Aunque tú no lo creas, él ayuda a un montón de personas y no lo anda divulgando. A mí misma me ha ayudado. Yo voy por ahí y la gente siempre dice: ‘Él me ayudó con esto’. Es un hombre de gran corazón”, señaló la comediante en ‘Preguntas que arden’.

“En el estreno del circo me robaron mi maleta y Alfredo me repuso todo, todo. Otro circo u otro trabajador me diría: ‘Piña pues, es tu problema y es tu responsabilidad’. Pero de verdad, me devolvieron todo. Lo quiero mucho a Alfredito, es talentoso”, sentenció la modelo para Gianotti.