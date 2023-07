Alfredo Benavides se muestra cariñoso junto a cirujana plástica Roma Coletti: “Es guapísima”

El actor Alfredo Benavides se mostró junto a la cirujana Roma Coletti.

¿Enamorado? Al parecer, el actor Alfredo Benavides le habría dado la vuelta a la página de la historia que se escribía sobre un supuesto romance con la modelo Gabriela Serpa, luego que esta iniciara una relación con un estudiante de aviación comercial. El cómico se mostró ilusionado y muy feliz en una reciente salida a comer entre amigos.

En las imágenes que compartió el programa Magaly TV La Firme se ve al integrante de ‘JB en ATV’, disfrutando de la compañía de su amigo, el cantante Angelo Fukuy junto a su esposa y la cirujana Roma Coletti. Magaly Medina dejó entrever que la salida habría sido ‘en parejas’, pues incluso el actor en todo momento fue muy atento y se despidió con un fuerte abrazo.

Ante ello, Magaly Medina decidió opinar del video de Alfredo y la cirujana. “Por qué le calienta la oreja a Gabriela Serpa, porque la cela, porque se porta como enamorado celoso, cuando él sale a almorzar en grupo dice además con Angelo Fukuy y su esposa y Roma. Miren ese abrazo”, dijo la periodista asombrada del clip que compartió en su programa.

“Un poco más y ya se la quiere chapar porque ese brazo no es de amigos. Él dice: ‘es mi amiga, la conozco’, pero a tu amiga no la agarras como tú lo has hecho, has visto ese abrazo, es que dice otra cosa, el lenguaje de nuestro cuerpo lo dice todo. Yo creo que él está en afanado con ella. Mira cómo le toca el hombro, el lenguaje de los gestos es bien importante, en este caso porque es agarrada del cuello hacia atrás. Es como digamos en cierto sentido de propiedad y es hacerle sentir a la otra persona (cosas)....es una apachurre total”, acotó Magaly.

¿Qué dijo Alfredo Benavides de la cirujana plástica Roma Coletti?

Ante ello, el programa de Magaly Medina fue en búsqueda del actor Alfredo Benavides para obtener sus declaraciones. El cómico decidió decir toda la verdad frente a las cámaras de la ‘Urraca‘ al ver que ya había sido ampayado y admitió que considera a la cirujana plástica Roma Coletti bastante guapa, pero dejó en claro que se trataba simplemente de una gran amiga.

“A mí con mi amiga Roma no se nos ve entrando a un departamento ni nada, es una amiga con la que voy a almorzar. Es guapísima, es una amiga y ayer nos fuimos a almorzar, estaba Angelo Fukuy, su esposa, Roma y yo”, dijo el actor descartando algún romance.

Magaly Medina piensa que Alfredo Benavides habría estado jugando al romance con Gabriela Serpa

Por otro lado, Magaly Medina piensa que el supuesto romance entre Alfredo Benavides y la actriz Gabriela Herrera no tendría asidero, pues el actor cómico estaría ilusionado por otra persona. Como se recuerda, en el sketch del ‘Valor de la Verdura’ dejaron entrever que Benavides estaría enamorado de alguien más. ¿Será la cirujana plástica?

“Ese gordito a nosotros no ha estado jugando. Yo le diría a Alfredo: ¿A qué estás jugando?. Almuerza con Roma Coletti, mientras Gabriela le dice siempre que porque no le invita a ella a comer un día, que no sea una papa rellena durante las grabaciones del programa que son miércoles y jueves, sino que le invite un viernes, un sábado, un domingo. Así como lo hizo con la cirujana plástica”, acotó.