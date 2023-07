Lenin Tamayo, la estrella del Q’pop que fracasó con su primer sencillo, sufrió bullying y busca salvar vidas con su música

Lenin Tamayo, la joven estrella de quechua pop que sufrió bullying y busca salvar vidas con su música. | Créditos: Pedro Noriega / Infobae Perú.

Lenin Tamayo siempre supo que quería ser cantante. Desde que nació se vio involucrado en el mundo de la música, pues su mamá es la intérprete andina Yolanda Pinares. Fue gracias a ella que este joven de 23 años aprendió a amar sus raíces, formando las bases de lo que hoy en día muchos conocen como el quechua pop o Q’pop.

En conversación con Infobae Perú, el artista contó que su progenitora siempre estuvo a su lado, por lo que fue testigo de su crecimiento en la industria musical; sin embargo, hubo un punto en el se involucró para ayudarla.

“Mi madre no tenía una empresa, así que fui una suerte de apoyo para ella, pues a los 12 años empecé a explorar mi creatividad al diseñarle sus vestuarios. Sin darme cuenta, me involucré en sus conciertos, dirigía sus videoclips y hasta la ayudaba a componer sus canciones”, comentó.

Lenin Tamayo el joven creador del quechua pop.

Pese a que estuvo bastante involucrado en los proyectos de su madre, él tomó la decisión de empezar a estudiar, logrando ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde incursionó en la carrera de Psicología, que terminó exitosamente durante la pandemia.

Asimismo, fue durante su etapa universitaria que redescubrió que quería dedicarse a la música. Lenin Tamayo ganó un concurso de canto en su facultad, y ese fue el punto de partido para empezar a trabajar en lo que sería su carrera artística.

“Cuando estaba en el octavo ciclo de mi carrera, me postulé a un concurso de canto en San Marcos. Cuando subí al escenario, confirmé una vez más que la música y el canto eran para mí, era lo que quería en mi vida. Recuerdo que gané y llevé el trofeo a casa de mi mamá: lloró de emoción, ya que sabía que, a pesar de haberme enfocado en la psicología, seguía abrazando la idea de convertirme en músico”, sostuvo.

Lenin Tamayo busca salvar vidas con su música.

En 2020, el cantante lanzó su primer sencillo, ‘Tusurikusun’, que es una readaptación de la canción de la artista Damaris. Lamentablemente, este tema no tuvo el éxito que esperaba y en marzo de ese año empezó la pandemia, paralizando la industria musical, por lo que además de estudiar, debía de ayudar a su madre en casa.

Al no haber conciertos presenciales, Pinares dejó de generar ingresos. Sin embargo, no les impidió que busquen la manera de seguir adelante, descubriendo en las redes sociales un gran aliado. A ello debemos sumar que gracias a la cuarentena, Lenin Tamayo logró adquirir más conocimientos digitales.

Cuando se reactivó la economía, en 2021, su progenitora le ofreció ser telonero en sus conciertos. Aceptó la propuesta y salía a los escenarios a cantar música andina, pues aún no había encontraba su propio sonido.

“Con el fracaso de mi primer sencillo, mi mamá me dijo que existían varios caminos para convertirme en un artista, así que decidí aceptar ser su telonero. No me presentaba como su hijo porque quería que me ganara mi propio nombre. Poco a poco fui haciéndome conocido, pero no estaba haciendo la música que realmente quería hacer.”, comentó.

Lenin Tamayo se encuentra trabajando en su primera álbum de estudio.

La creación del Q’pop

En una de las giras que realizó en 2022, por Fiestas Patrias, Lenin Tamayo coincidió con una persona que tenía un estudio de grabación. Decidido a redescubrir su sonido, graba una nueva versión de ‘Tusurikusun’, pero solo un minuto, pues quería hacer un pequeño experimento.

“¿Por qué volver a grabar el tema? Siento que en el 2020 no me reuní con las personas adecuadas y sentía que me faltaba mucho, no solo en cuanto a productores, sino también como artista. Por eso, decido grabar un minuto de esta canción sin decírselo a nadie”, contó.

Una vez tuvo en sus manos la readaptación de ‘Tusurikusun’, se dirigió al distrito de Barranco junto a su madre, quien le ayudó a grabar algunas escenas para su video que luego lanzaría por TikTok. Nunca imaginó que este clip se volvería viral: el 28 de julio del 2022 nació el quechua pop o Q’pop.

“Mi madre no sabía que era una readaptación de esa canción. Fue así que el 28 de julio subo el video a TikTok y ese mismo día se viralizó, pues era un sonido poco común, que estaba inspirado en K-Pop”, indicó.

Lenin Tamayo luce su música en Cusco con su tema 'Intiraymi'. | TikTok.

Sufrió de bullying en el colegio

Una de las razones por las que decidió llevar su música por el lado del K-Pop es que él escuchaba este tipo de canciones cuando estaba en el colegio. Debido a que sufrió de bullying cuando estudiaba, decidió juntarse con un grupo de mujeres que eran fanáticas de la cultura coreana, lo que le dio una visión diferente de la vida.

“En el colegio, sufrí acoso y bullying por varias razones. En esa época, era una persona muy tímida y me volví muy retraído. Sin embargo, en mi interior sabía que una forma de sobrevivir en el colegio era buscando amigos, no podía quedarme solo y ser presa del acoso. En el salón, al igual que en todos los colegios, se formaban grupos. Me uní a un grupo de mujeres que escuchaban K-Pop, tenían una mentalidad más abierta, posiblemente porque consumían música de otras partes del mundo”, manifestó.

Gracias a que este género musical lo ayudó a superar la difícil adolescencia que tuvo, Lenin Tamayo busca ahora con sus temas inspirar a más jóvenes como él, que salgan adelante y luchen por sus sueños.

“Para mí, el K-Pop se convirtió en un salvavidas en aquel momento. Fue entonces cuando decidí fusionarlo con mis raíces, ya que mi madre era cantante de música andina y en mi casa se consumía este género musical. Por eso, cuando me presento, siempre digo que soy Lenin, promoviendo el amor y la paz, buscando unir a los pueblos y defendiendo la libertad de ser uno mismo”, complementó.