Mujer pierde la vista del ojo derecho al ser alcanzada por piedra en pelea entre barristas de Universitario

Mujer pierde la vista del ojo derecho al ser alcanzada por piedra de pelea de barristas (ATV Noticias)

El triunfo de Universitario de Deportes sobre el equipo argentino de Gimnasia, por la Copa Sudamericana, resultado que le permitió clasificar a los play off de ese torneo, no solo ha sido opacado por los enfrentamientos entre futbolistas que se dio en campo del Monumental de Ate al finalizar el partido, sino también por los desmanes que provocaron algunos barristas del club crema, quienes se enfrentaron a pedradas durante su paso por el distrito de Santa Anita.

Una de esas rocas alcanzó a una adulta mayor, quien se desmayó y al ser trasladada a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que había perdido la vista del ojo derecho.

Según señalan sus vecinos, Luz Anchivilca, se encontraba en su vivienda, cuando oyó el enfrentamiento entre los barristas que cada cierto tiempo ocurre en la zona por la cercanía del estadio Monumental, y decidió salir a poner a buen recaudo a sus nietos, que se encontraban jugando en la vereda.

Lamentablemente una roca del tamaño de una manzana la alcanzó en el ojo derecho, ella perdió el conocimiento y cayó al suelo. Fueron sus vecinos los que la socorrieron y llamaron a la ambulancia. Luz tenía sangre en el ojo y en la nariz y aparentemente el globo ocular reventado.

Los familiares de la herida indicaron que ella no pudo ser atendida en los distintos hospitales a los que fue trasladada ya que en esos centros de Salud no había oftalmólogo. Ella tuvo que ser llevada al Instituto Nacional de Oftalmología (INO), ubicado en Breña, donde le confirmaron que había perdido la vista del ojo derecho y que ya no podía hacer nada.

Los especialistas del INO le indicaron que acuda al hospital 2 de Mayo para que vean el aspecto traumatológico. Este jueves, la mujer fue sometida a una extracción de globo ocular para que le hagan la limpieza respectiva en el INO.

Vecinos piden más control en la zona

Esta mañana, ante las cámaras de varios medios que cubrían el hecho, vecinos de la zona realizaron pancartas y rechazaron la presencia de los barristas ya que aseguraron que no es la primera vez que los enfrentamientos ocasiona heridos o daños en su propiedad.

“Al año tenemos seis o siete incidentes similares. Esto es desde hace décadas”, señaló uno de los vecinos de la zona a ATV Noticias.

Agregó que la asociación de vecinos de la zona le ha pedido al alcalde de El Agustino que trabaje junto con el de Santa Anita para pedir que prevean esta situación junto a la Policía, pero “nunca hicieron caso”.

“Esperan que suceda este tipo de cosas y ni siquiera han venido desde ayer (...) Nadie se ha acercado, no les importa”, agregó.

Los vecinos de Luz agregaron que ahora ella requiere ayuda para su tratamiento y recuperación, por lo que dejaron este número de cuenta Yape para algún tipo de apoyo económico: 940 560 546.

Batalla en el campo de juego

Tras el triunfo y clasificación de Universitario ante Gimnasia, jugadores de ambos equipos protagonizaron una brutal pelea en la cancha del estadio Monumental de Ate, que tuvo de todo, empujones, puñetes y hasta patadas.

Todo comenzó luego del pitazo final del árbitro. El defensor argentino Leonardo Morales intercambió palabras con el delantero peruano Alexander Succar, luego perdió los papeles y quiso golpear a su rival. Sus compañeros intentaron detenerlo.

El central del equipo argentino, pese a ser agarrado por todos los futbolistas y a la presencia de la seguridad y policía, no se detuvo y se desencadenó una batalla campal por varios minutos.