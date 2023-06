Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: juegan partido clave por la Copa Sudamericana 2023

¿Cómo llega Universitario?

No obstante, si fuera de la capital peruana los resultados no son favorables para el ‘Flaco’, en la ‘ciudad de los reyes’ casi no cedió puntos. Entre la liga local y la ‘gran conquista’ disputó 11 compromisos, obteniendo victorias en diez de ellos y solo empatando con Goiás.