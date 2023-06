Álvaro Zagal, ‘Zagaladas’, comparte reflexión y revela como le contó a sus padres su homosexualidad: “Acompañen procesos”

Álvaro Zagal, el popular ‘Zagaladas’ de TikTok es parte de la comunidad LGBT, sin embargo, ninguno de sus seguidores conocía la historia detrás de contarle esta noticia a sus padres. El creador de contenido que creó al personaje de ‘Mamá Patty’ comparte en sus redes sociales su contenido divertido, pero esta vez decidió hacer una reflexión en un día importante.

Este 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGBT, por lo que la comunidad lucha por la igualdad de derechos. Pero, en una sociedad como la que vivimos, a veces es muy difícil confesarle a los padres la orientación sexual que pueden tener debido a las críticas que puedan recibir o lo difícil que se puede convertir la vida para ellos.

Es por ello que, Álvaro mostró un lado que nadie conocía de él y decidió compartir una emotiva reflexión al lado de sus padres, quienes se convirtieron en su apoyo y su soporte en este camino ante la sociedad.

En el video que compartió en sus redes sociales, relató que desde hace 11 años sus padres se enteraron de su orientación y, aunque al principio fue complicado, con el paso del tiempo lograron entender y cuidar de él como lo hacen hasta el día de hoy.

“Han pasado 11 años y esta vez quiero contar la historia vivida por ellos. Gracias mami, gracias papi porque con aliados como ustedes todo ha sido más sencillo. Que este mensaje llegue a todos los padres del mundo. Los amo”, escribió en el post.

Álvaro Zagal y el emotivo video por el Día del Orgullo. (Instagram)

Así reaccionaron sus padres ante la noticia

En un inicio, ‘Zagaladas’ conversa con su madre y le pregunta cómo se sintió tras recibir la noticia. Según contó, ella lo descubrió por sí sola antes que siquiera pudiera contárselo. “Lo más difícil fueron los primeros años. Recuerdo muy claro como si hubiera sido ayer”, comentó entre lágrimas.

Por su parte, su padre reveló que le chocó mucho como su hijo se sentía y que sufría mucho al verlo triste. “Te veía llorar eran los momentos más difíciles para mí. Lo que más me afectó fue la reacción de tu mamá”, expresó su progenitor.

Tras ello, su madre le confesó que luego de enterarse tuvo una conversación con su esposo en la que decidieron apoyarlo porque eran los únicos que iban a poder hacerlo desde el corazón, “En la noche con tu papá si nosotros no somos sus padres no los apoyamos que le queda al otro”, relató emocionada.

Zagaladas le contó a sus padres que era homosexual. (TikTok)

En otro momento, Álvaro le pregunta a su padre qué es lo que le aconsejaría a padres que, como él, tienen un hijo que es parte de la comunidad y que recién lo quiere contar a sus padres. “Nosotros tenemos que empezar dando el ejemplo como padres, conversar con ellos aconsejarlos”, expresó el señor.

Además, señaló que es bastante probable que se sientan mal, pero es momento de ponerse una mano al corazón y demostrar que los hijos son lo más importante que puedes tener en la vida y por quienes tienes que velar.

“Vamos a sufrir nos vamos a sentir mal, pero acordémonos que son nuestros hijos, son nuestros seres queridos que más valor tienen después de nuestros padres. Mis hijos son lo más importante que tengo en la vida”, expresó.

Finalmente, Álvaro Zagal toma la palabra e invita a todos sus seguidores, amigos y quienes aún están en este proceso de conocerse a no cuestionar y entenderse para así llevar la aceptación de forma más amorosa. “Los invito a acompañar procesos, a no cuestionar a entender que así la vida va a ser mucho más amorosa y mucho más sencilla para las personas de la comunidad y para personas que aún ni siquiera son parte de la comunidad porque no terminan de entenderse y de aceptarse”, finaliza el video.