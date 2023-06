¿Se reconciliaron? Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados en salida romántica y sin sus hijas

Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron vistos paseando por el Jockey Plaza. Instagram/@instarandula

¿Dejaron los problemas atrás? Todo parece indicar que Rodrigo Cuba y Ale Venturo se dieron una segunda oportunidad después de los fuertes dimes y diretes que protagonizaron en su momento. El futbolista y la empresaria, quienes son padres de una hija en común, fueron vistos paseando por el Jockey Plaza, este último martes 27 de junio.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba hace inesperada publicación: “Un nuevo comienzo no es moverte a un nuevo lugar”

“El Gato trata de explicarle algo a Ale”, aseguró una usuaria, quien se encontró con la rumoreada pareja en un conocido restaurante, donde se los captó conversando amenamente. Luego de grabarlos, compartió las imágenes al portal ‘Instarándula’.

Según Samuel Suárez, creador de la popular plataforma, varios internautas le enviaron videos de Ale Venturo y Rodrigo Cuba paseando por el centro comercial de Santiago de Surco. Para su sorpresa, la hija de ambos no estuvo presente durante la reunión, por lo que no descarta que se haya tratado de una cita.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se habrían reconciliado. Instagram/@Instarándula.

“¡Ojo! Ha salido una salida de dos, sin bendis (hijos) de por medio. Y no solamente se han ido a comer, también se fueron a comprar ropa. Salieron con bolsas”, contó el periodista de espectáculos, prometiéndole a sus fanáticos más información en las siguientes horas.

Te puede interesar: Carolina Braedt y su indirecta a Bruno Vega en curioso tiktok: “Me hiciste odiar esta ciudad”

La última interacción entre ambos, al menos de manera pública, fue cuando Ale Venturo habló con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ sobre el ampay que protagonizó el futbolista con Gianella Rázuri, y sobre su actual relación con el ‘Gato’.

Los chats de Ale Venturo que revelan su relación con Rodrigo Cuba y lo que piensa de Gianella Rázuri

“Me da risa la limpiadaza de tu amiga”, expresó la empresaria, en referencia a Gianella Rázuri, quien negó tener romance alguno con Rodrigo Cuba. Además, afirmó que no se había reconciliado con el padre de su última hija. “Yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa”.

“Ale Venturo ya lo perdonó”

Según Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, Ale Venturo perdonó a Rodrigo Cuba, pese a que el jugador del Sport Boys fue captado con una bella modelo en su primer fin de semana como soltero. Sin embargo, la empresaria no quiere hacer pública su reconciliación.

Te puede interesar: K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

“Ya regresaron, ya parecemos sonsos. Obviamente que el Gato Cuba tuvo algo con esta chica. Lo que tiene razón Rázuri es que Ale debería reclamarle al papá de su hija, no a ella”, resaltó la presentadora de Willax TV.

Su compañero, el popular ‘Peluchín’, recalcó: “La Venturo se está haciendo la bienaventurada, ella ya lo perdonó. Ale Venturo debe ser la administradora del chat de las ‘Sindi’, las sin dignidad”.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo terminaron a fines de mayo de 2023.

¿Por qué se separaron?

Ale Venturo y Rodrigo Cuba comenzaron su romance a inicios de 2022, poco después que el futbolista se divorciara de Melissa Paredes. Aunque los fans del deportista pensaban que por fin había encontrado el amor, trascendió que su relación con la rubia empresaria llegó a su fin tras casi dos años juntos y una hija de por medio.

Ale Venturo ha evitado dar declaraciones a la prensa, pues aseguró que está afectada por la separación. No obstante, para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la emprendedora se sinceró y explicó que su historia de amor llegó a su fin por problemas de confianza.

“Yo solo le deseo lo mejor a él. Entonces, yo creo que en una relación la confianza es algo básico. No hay nada más que decir”, mencionó antes de retirarse.

Rodrigo Cuba fue captado con joven en una 'juerga' realizada en Piura.

Recordemos que, en octubre de 2022, Rodrigo Cuba fue ampayado bailando y besando el cuello de una joven durante una fiesta en Piura. Esto sucedió cuando Ale Venturo se encontraba embarazada de su primera hija con el ‘Gato’. A pesar de las imágenes, la rubia fue vista nuevamente con el deportista e ignoraron las críticas para seguir con su romance.