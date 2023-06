Rodrigo ‘Gato Cuba’: Los chats de Ale Venturo que revelan su actual estado sentimental con futbolista

Los chats de Ale Venturo con el reportero de ‘Magaly TV La Firme’. (ATV)

La mamá de la hija recién nacida del ‘Gato Cuba’, Ale Venturo, habló sobre su actual situación sentimental con el futbolista, tras la difusión del ‘ampay’ de ‘Magaly TV: La Firme’, donde se ve a su expareja con la modelo Gianella Rázuri saliendo de una discoteca de Barranco para dirigirse a su departamento.

La también ‘influencer’ respondió algunas preguntas que el reportero de la ‘Urraca’ le hizo mediante WhatsApp.

Como se sabe, Gianella Rázuri desmintió los rumores de que interfirió en la relación entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo. Dijo que la noche en la que la vieron con la expareja de Melissa Paredes en realidad solo tomaron vino en su departamento.

Sobre esta declaración, Ale Venturo dijo que le daba risa cómo la candidata a Miss Perú había intentado limpiar su imagen.

“Estás loco tú? Solo me da risa la limpiadasa de tu amiga”, respondió mediante un mensaje de WhatsApp, luego de que el reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ le pidiera que brindara una entrevista en el set de televisión.

Ale Venturo respondió sobre su situación sentimental actual con Rodrigo 'Gato' Cuba.

Luego, aclaró que ella no ha retomado una relación sentimental con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, sino que fue él quien ha mostrado intención de volver a ser su pareja.

“Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación”, aseguró.

Se cree que la dueña de ‘La Nevera Fit’ decidió terminar la relación con el padre de su hija porque siente temor hacia la familia de este. Sin embargo, una vez más, Venturo desmintió tal rumor.

“Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que ven o saben. Y esas palabras me las sacaron sin saber que grabaron. Yo jamás declaré algo así”, contestó.

Para finalizar la conversación con el reportero de Magaly Medina, Ale Venturo dijo que “aún faltaba mucho pan por rebanar” en su actual vínculo con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo se refirió al 'ampay' de su expareja Rodrigo Cuba y Gianella Rázuri.

Gianella Rázuri respondió a Ale Venturo

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ buscaron la respuesta de la modelo Gianella Rázuri, luego de que Ale Venturo afirmó que le daba risa cómo intentó limpiar su imagen al asegurar que solo tomó una copa de vino con Rodrigo Cuba.

“¿Qué puedo decirle yo a ella si no la conozco? Ni siquiera me he expresado de ella. No sé por qué ella se expresa de mí. No la conozco la verdad, no sé a qué se refiere con ‘limpiadasa’, por eso te pido que me lo traduzcas”, respondió.

Gianella Rázuri se quiebra ante críticas por ampay con Rodrigo Cuba. Instagram

Tras la explicación del reportero, Rázuri desmintió la insinuación de Magaly Medina, quien señaló que ella y el ‘Gato’ Cuba coordinaron qué iban a responder a los medios de comunicación luego de que se emitiera el ‘ampay’ de ambos.

“Magaly dijo eso que yo me había puesto de acuerdo con él para responder lo mismo, pero la verdad ni siquiera he conversado con él, en serio. Conectados será, la verdad será, no sé, pero no me he puesto de acuerdo con nadie, te estoy diciendo lo que es”, afirmó.

Luego, le dijo a Ale Venturo que respetaba su opinión y que le “tiene sin cuidado” para finalizar asegurando que quedó completamente perjudicada por la emisión del ‘ampay’.

Ale Venturo no le cree a Gianella Rázuri

Luego de que Gianella Rázuri volvió a negar que se entrometió en la relación del ‘Gato’ Cuba, Ale Venturo opinó que solo hace falta que la modelo responda que ambos jugaron monopolio o le prestó el baño al papá de su hija la noche que ambos estuvieron juntos en su departamento.

“Esa tipa, de lo peor te juro”, contestó la empresaria.

Agregó que a la candidata a Miss Perú le gusta aparecer en medios de comunicación y que por eso quiso “aprovechar el momento”.

Rodrigo Cuba y su reacción cuando le preguntan si regresó con Ale Venturo.

“Una cosa es lo que piense yo y otra la que sé yo jaja”, respondió Venturo cuando le dijeron que Rázuri aseguró que respeta su opinión.

La mamá de la hija del ‘Gato’ Cuba dio a entender que Gianella Rázuri miente.

“¿Y cómo saben lo que él me ha dicho a mí? Y no solo dicho, sino lo que he leído. En fin, ya fue. Me da igual esa tipa”, opinó.

Magaly dio a entender que el ‘Gato’ Cuba, para recuperar la confianza de Ale Venturo, le enseño su conversación con Gianella Rázuri.