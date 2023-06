Congreso declara nuevo feriado nacional el 23 de julio: ¿Será vigente desde este año?

Durante la madrugada el Parlamento emitió varias leyes declarativas. (Congreso)

El Perú es uno de los países que más feriados otorga en Sudamérica. Ahora los días no laborables se han incrementado luego de que el Congreso instituyó una fecha más para el próximo 23 de julio, al declarar el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en conmemoración al heroico sacrificio del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Te puede interesar: Feriado del 29 de junio del 2023 en Perú: ¿Recibiré triple pago si trabajo ese día?

Esto luego de que el Pleno de Congreso aprobase con 78 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, al dictamen que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 16126, que declara Héroe Nacional al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

Con esta nueva fecha, el actual Congreso -que ha alcanzado un nivel máximo de rechazo, ya que nueve de cada 10 personas desaprueban su trabajo- ya va declarando cuatro feriados nacionales, desde el inicio de sus funciones en julio del 2021.

Te puede interesar: Fonavi: proponen crear cuentas individuales para pagos de aportaciones

Este nuevo feriado fue declarado en plena madrugada, a las 4:22 a.m. de este viernes 23 de junio. Y será válido tanto para el sector público como el privado.

Esta iniciativa legislativa ya había sido aprobada por el Pleno del Congreso a fines del 2022, pero declaraba al 23 de julio como “feriado laborable”. Por este motivo, a inicios de este 2023 fue observada por el Ejecutivo al indicar que dicha figura no existe. Así, se pidió al Congreso precisar si se busca declarar un feriado, es decir un día en que no se trabaja pero sí se recibe pago o se busca declarar un día no laborable compensable.

José Abelardo Quiñones

¿Se aplicará desde este año? La nueva fecha en conmemoración de José Abelardo Quiñones ya fue subsanada en sus observaciones por lo que el Ejecutivo ya no podría plantear objeciones, así que si se promulga y oficializa antes del 23 de julio sí aplicaría este año. Hay un mes para que esto se ejecute y se publique en el diario oficial El Peruano.

Te puede interesar: Gestión de José Williams en el Congreso despilfarró 63 millones de soles en pagos de viajes, bonos y contrataciones

Sin embargo, Fabiola Ruiz, asociada del área Laboral del estudio Miguel Mur & Abogados, precisa que aún no hay certeza de que el feriado del 23 de julio aplique para el 2023, ya que aún no ha sido publicado en diario El Peruano.

“Cabe recordar lo ocurrido este año con la aprobación del feriado de 7 junio, el cual fue aprobado por el Congreso previamente, pero se publicó en El Peruano con fecha posterior al referido feriado. Ello generó que recién aplicara dicho feriado a partir del 2024. No obstante, en el caso en concreto del feriado del 23 de julio es posible que la norma sea publicada para que aplique desde este año”, indicó.

Actualmente, el Perú ocupa el puesto cinco gracias a la alta cantidad de feriados. El ránking lo encabeza Colombia, con 18 al año, y le sigue Chile, con 17 y Argentina, con 16.

Cuatro nuevos feriados

El actual Congreso apenas goza una reducida aprobación del 6% a su gestión, una de las cifras más bajas en las últimas décadas. Sin embargo, en un periodo de menos de dos años desde el inicio de sus funciones ya ha declarado cuatro feriados nacionales.

Batalla de Ayacucho

A fines del 2021, el Parlamento aprobó que el 9 de diciembre sea feriado con motivo de la Batalla de Ayacucho.

Batalla de Junín

A inicios de julio del 2022, mediante la Ley N° 31530, el Congreso declaró el día 6 de agosto como feriado nacional, aplicable al sector público y privado, con la finalidad de conmemorar la Batalla de Junín.

Batalla de Arica y Día de la Bandera

Recientemente, el pleno del Congreso aprobó, tras un acalorado debate, la propuesta que declara día feriado nacional el 7 de junio de cada año, por el Día de la Bandera y la Batalla de Arica.

En este caso, la ley fue promulgada por insistencia del Congreso, pese a observación del Ejecutivo. Aunque este hecho se dio después del 7 de junio, por lo que ese feriado no se pudo aplicar este año y recién será desde el 2024.

Feriados promueven turismo interno. (Andina)

Lista de feriados nacionales

Así, tras la nueva modificación del artículo 6 del Decreto Legilativo 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, la lista de feriados en el Perú queda constituida de la siguiente manera:

Año Nuevo: 1 de enero

Jueves Santo y Viernes Santo: fecha variable

Día del Trabajo: 1 de mayo

Batalla de Arica y Día de la Bandera: 7 de junio

San Pedro y San Pablo: 29 de junio

Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio

Batalla de Junín: 6 de agosto

Santa Rosa de Lima: 30 de agosto

Combate de Angamos: 8 de octubre

Todos los Santos: 1 de noviembre

Inmaculada Concepción: 8 de diciembre

Navidad: 25 de diciembre

El feriado más próximo

El próximo jueves 29 de junio comenzará el feriado largo que se extenderá hasta el domingo 2 de julio por la festividad católica de San Pedro y San Pablo. Este feriado nacional es válido para los trabajadores públicos y privados, con derecho a descanso pagado.