Samahara Lobatón desmiente en vivo a Youna tras presunta infidelidad:“¿Cuántas veces él me sacó la vuelta?”

Samahara Lobatón desmiente a Youna y asegura que él sí le fue infiel. | Magaly TV La Firme.

Ardió Troya. En la reciente edición de Magaly Tv: La firme se presentó el barbero Youna para dar detalles del fin de su relación con la madre de su hija, Samahara Lobatón y sobre su reciente mensaje en su cuenta de Instagram, donde deja entrever que su relación terminó tras motivos de infidelidad. El joven en todo momento se mostró muy sobrío y contó su verdad. Sin esperar, que la hija de Melissa Klug llamaría en vivo a la producción de la ‘Urraca’.

Como era de esperarse, la joven de 24 años decidió salir al frente a defenderse y responder a la presunta infidelidad que advierte su expareja. La modelo se mostró sorprendida de las declaraciones del padre de su hija y esto fue lo que dijo.

“La verdad que me apena muchísimo ver a un hombre en posición de víctima, cuando él no la tiene. Él acaso no se acuerda todo el daño que me ha hecho y cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres”, dijo en un inicio la exchica reality al programa de Magaly Medina.