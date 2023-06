José María Barraza fue citado por juzgado para realizarse prueba de ADN

El cantante José María Barraza y la madre de familia Andrea Muñoz se volvieron a ver las caras tras cita del Poder Judicial, luego que Muñoz decidiera demandar al hijo del ‘Chato’ Barraza por haberse desatendido de su hijo recién nacido. Como sigue el proceso, José María fue citado para realizarse una prueba de ADN, así lo mostró el programa de espectáculos de Magaly TV: La Firme.

Las cámaras de Magaly Medina fueron en busca de las declaraciones de ambos, pero el hijo del comediante, evitó en todo momento responder al reportero del espacio de ATV, pero Andrea sí respondió sobre lo sucedido y confesó todo lo vivió en ese momento: Andrea Muñoz contó que José María Barraza se comenzó a reír cuando su pequeño se puso a llorar en el juzgado tras extraerle la muestra de sangre.

“Se ha reído del que bebito, ha estado llorando cuando le han tomado la muestra, se ha reído y se ha mirado con su hermano riéndose. Se ha burlado del sufrimiento de su hijo, hizo así cuando el bebé ha estado llorando”, dijo la joven madre de familia.

Andrea Muñoz tiene un hijo de dos meses con José María Barraza. | Magaly TV: La Firme

Vale recalcar que, la citación de José María Barraza al juzgado fue para que se realice la debida prueba de ADN que determine la paternidad sobre su supuesto hijo recién nacido, Andrea se mostró muy firme en el proceso junto a su abogado y dio sus primeras declaraciones tras la tomas de la muestra, pues espera toda la confianza de las autoridades. La joven madre de familia comentó que está tranquila de llegar a estas instancias porque estaba confiando en la justicia peruana y cree firmemente que la responsabilidad y el castigo caerán por su propio peso.

“Sí, ya finalmente hemos realizado la prueba, yo espero que sea lo más transparente posible como digo. Estoy confiando en la justicia, lo repito y ya el castigo va a llegar, pues y la responsabilidades sobre todo”, fue el comentario que hizo Andrea junto a su abogado.

Como se recuerda, desde finales del 2022, Muñoz, madre del supuesto hijo de José María Barraza, está pasando una situación difícil debido al abandono que el padre no ha reconocido al bebé y además, ella se enfrentó al desalojo del lugar donde vive porque el cantante dejó de pagar el alquiler en medio de su embarazo. “Yo he tratado de ser fuerte y no mostrarme débil, pero dentro llevo bastante daño (...) El primero de abril se vence este contrato que ha firmado José María Barraza y ya no se quiere hacer más cargo. Le ha comunicado a la señora que ya no piensa pagar más el lugar donde vive su hijo actualmente”, comentó la joven madre a pocos día de haber dado a luz,