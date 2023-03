Madre del hijo de José María Barraza denuncia que el cantante desapareció desde que nació el bebé

Mamá del hijo de José María Barraza denuncia que el cantante sigue desaparecido. | Magaly Tv: La firme.

¡Sigue sin reconocer su paternidad! Andrea Muñoz, madre del hijo de José María Barraza, denunció que el músico aún no ha reconocido al bebé, aun cuando está pronto a cumplir dos meses de nacido.

Muñoz señaló que el hecho de que José María no haya reconocido a su hijo no solo es un problema que la aqueja en la actualidad, sino que tampoco sabe dónde se encuentra.

“No sé dónde está él. Parece que se lo ha tragado la tierra. Él tiene un hijo y lo tiene que firmar. Se tiene que hacer responsable. De mí se puede esconder, pero de la justicia no”, señaló para las cámaras de “Magaly TV: La Firme” en su programa de este miércoles 29 .

“[Mi hijo] debe tener un nombre, tiene que tener una pensión de alimentos. Que se lo haya tragado la tierra es otra cosa, pero mi hijo tiene padre”, continuó.

Muñoz también indicó que la situación que está pasando es delicada, pues es señalada por reclamar los derechos de su hijo, además de que está asumiendo sola el proceso de las primeras semanas de nacido de su hijo.

“Es difícil lo que dicen cuando yo solo estoy tratando de hacer valer los derechos de mi hijo. Yo estoy asumiendo todas las responsabilidades”, comentó.

En este sentido, Muñoz contó que Carlos “Tomate” Barraza, primo de José María Barraza, viene velando por su sobrino. Él se acerca junto a su hija para brindar apoyo emocional y económico a Muñoz.

Demanda por filiación

En el reportaje de “Magaly TV: La Firme” se reveló que, el 8 de marzo, Andrea Muñoz interpuso una demanda por filiación de paternidad ante José María Barraza. Mediante este recurso legal, solicita el reconocimiento de su hijo, además de exigir una pensión de alimentos.

“Hace dos meses inicié el proceso [de demanda de filiación por paternidad], pero todavía no hay una solución. Solo me ha llegado la información de que, los domingos, él [José María Barraza] va a la iglesia. No sé qué clase de espiritualidad le inculcarán allí porque a su hijo no lo atiende en nada”, contó.

Las cámaras de “Magaly TV: La Firme” se acercaron a la casa de José María Barraza, ubicada en San Luis, pero no dieron con él.

Respuesta de Magaly

Magaly Medina criticó severamente a José María Barraza y señaló que su comportamiento, además de mostrar su irresponsabilidad, evidencia que es un “sociópata”.

“Este es un padre irresponsable. [Para mí], un hombre que no quiere reconocer a su hijo, ni siquiera se preocupa por cómo está viviendo esa criatura, es alguien que no tiene corazón, un tipo que no tiene empatía es un sociópata”, subrayó.

Ante este escenario, la conductora también exhortó a Miguel “Chato” Barraza, padre de José María Barraza, que se haga cargo de su nieto.

“Chato [Miguel Barraza], hazte cargo de tu nieto. Puede que tu hijo sea un irresponsable, pero [ese niño] es sangre de tu sangre”, indicó.

“Cuando [nuestros hijos] no se hacen cargo de cosas tan graves como traer a un niño y dejarlo abandonado, entonces, es momento de poner el ejemplo. Ver qué cosas les faltan a esas criaturas porque los dos [Andrea Muñoz y José María Barraza] lo han creado. Ella sola no”, sentenció la conductora de TV.