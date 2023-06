‘Chim Pum Music’ y Sergio George enviaron carta notarial a Farik Grippa: “Rechazamos sus declaraciones”

Chim Pum Music y Sergio George enviaron carta notarial a Farik Grippa.

Las declaraciones de Farik Grippa luego de renunciar a su contrato con ‘Chim Pum Music’ y Sergio George han dado de qué hablar, pues el cantante ha dejado entrever que este acuerdo ha sido completamente abusivo y desproporcional para él. Por esa razón, decidió dar un paso al costado y seguir solo con su música, pues con el paso del tiempo no vio resultados de esta alianza.

Según contó el artista, no veía avance en su carrera, pues llevaban seis meses juntos y no podía tenía música nueva y poco a poco sus oyentes estaban bajando. Incluso, aseguró que la productora le impedía de hacer presentaciones por su propia cuenta.

“Seis meses sin trabajar, sin sacar canción, tenía mucha música por sacar y me estaba viendo perjudicado. Todos mis oyentes estaban bajando, mis shows estaban bajando, las deudas no te esperan, la inversión que hice en mi carrera tampoco me espera”, mencionó para ‘América Hoy’.

En noviembre de 2022, Farik Grippa fue anunciado, entre bombos y platillos, como el nuevo fichaje de Sergio George.

Ante estas declaraciones, ‘Chim Pum Music’ y Sergio George le hicieron llegar una carta notarial en la que se defienden de todas las acusaciones en su contra. En un principio, mencionan que el contrato que firmó Farik Grippa fue revisado por él y su equipo legal en más de una ocasión, por lo que no tendría por qué sorprenderse de lo que contiene.

“Maliciosamente, ha calificado al contrato suscrito entre su persona y nuestra empresa como abusivo; sin embargo, debemos manifestarle que en la industria musical internacional este tipo de contrato de vinculación artística es de común aplicación. Recordarle que el mencionado contrato suscrito fue revisado en innumerables veces y fue negociado directamente por usted y su representante”, expresan al inicio.

Además, aseguran que le pudo hacer algunos cambios de acuerdo a su conveniencia, por lo que desmienten lo que dice a los medios. “Usted ha firmado un contrato con pleno conocimiento de su contenido, luego de realizar los cambios y ajustes que creyó conveniente y no como ha deslizado a los medios”, agrega el documento.

Carta Notarial a Farik Grippa.

Afirman que Farik Grippa se desvinculó por actitud de su manager

Por otro lado, aseguraron que el cantante de salsa solo estuvo trabajando activamente con la disquera durante tres meses que fueron diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Además, aseguraron que durante esta temporada tuvo a su disposición equipo para crear su contenido.

“En ese tiempo nuestra empresa puso a su disposición estudio de grabación, músicos, arreglista, personal y material para trabajar en su producción, además de contar con la participación de Sergio George”, agregan.

Uno de los datos que expresan es que fue por propio pedido del artista que su manager, Roberto Fernando Cubas Vidal, se encargaba de sus planeamientos, pero con el paso del tiempo la relación laboral no fue la mejor y decidieron no continuar con esa forma de trabajo.

Sergio George y Chim Pum Music se defienden de acusaciones de Farik Grippa

“El Sr. Roberto Cubas, quien en especial y a su petición se encargaba de sus conciertos y presentaciones, de la coordinación con otros artistas, planeamientos, lanzamiento y más. (con el paso del tiempo hubo) comportamiento desleal del Sr. Cuba lo que generó un descontento general con el personal y la empresa, por lo cual la empresa puso fin a su participación”, afirma el documento.

Ante ello, aseguran que esta actitud también fue tomada por Farik, quien se mostró inconforme con el trabajo y habría comenzado a desinteresarse en esta alianza.

Piden la rectificación

Finalmente, fueron tajantes al mencionar que rechazan las declaraciones del cantante en su contra en las que asegura que su contrato no se ha cumplido correctamente. Además, negaron que le hayan prohibido hacer presentaciones.

“Rechazamos categóricamente las declaraciones formuladas por su persona por un supuesto incumplimiento de contrato por parte de nuestra compañía discográfica, dado que es falso que nuestra empresa le haya impedido hacer presentaciones en vivo. Prueba de ello es que si las ha realizado”, aclaran.

Por ello, hicieron un llamado a que rectifique sus palabras en un plazo de dos días. “Exigimos que en plazo máximo de 48 horas de notificado con la presente, usted se rectifique en los medios de comunicación masivos de las expresiones calumniosas y difamatorias en contra del honor de nuestra empresa y de nuestros socios”, finaliza.