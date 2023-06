Sicarios causan terror en SJL: asesinaron a sangre fría a un hombre cerca del parque zonal de Huiracocha

Una nueva víctima del sicariato dejó teñida de sangre una calle del distrito de San Juan de Lurigancho.

La delincuencia y el sicariato continúan tomando fuerza en varios distritos de Lima Metropolitana. Esta vez, el distrito de San Juan de Lurigancho tuvo a una nueva víctima de muerte. Unos sicarios acabaron con la vida de un hombre con hasta cinco disparos cuando éste se encontraba en un auto.

La víctima identificado como Alejandro Santillán perdió la vida de forma inmediata la madrugada del último sábado tras recibir los impactos de bala, en la sexta cuadra del jirón Baritina, cerca del parque zonal Huiracocha.

Justo antes del ataque, Alejandro y un individuo desconocido estaban dentro de un vehículo estacionado cerca de ese lugar de recreo. De pronto, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Santillán Antauro.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para acordonar el lugar del delito, mientras que los expertos en criminalística recolectaron ocho cartuchos de bala, los cuales reflejan la brutalidad del ataque.

Tesis policial

Las autoridades tienen sospechas de que la persona que acompañaba a Alejandro Santillán podría estar involucrada en el crimen, ya que resultó ileso y escapó del lugar. La teoría inicial sugiere que el acompañante, cuya identidad aún no se ha establecido, habría planeado una trampa para la víctima. La evidencia crucial en las investigaciones que llevará a cabo la PNP será una cámara de seguridad ubicada en la zona.

Según informes policiales, Alejandro Santillán tiene antecedentes por posesión ilegal de armas.

Sicariato a la orden del día

Es necesario mencionar que este tipo de crímenes parece haberse vuelto común en la capital peruana. En el distrito de Ate, otro asesinato ocurrió el último viernes 16 de junio cuando dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta abrieron fuego desatando el caos.

Un total de 15 disparos fueron dirigidos contra Billy Morales Cárdenas cuando iba a bordo de su automóvil y quedó varado a la espera del cambio de luz roja, en el cruce de las avenidas Metropolitana con El Sol.

Contrario al desenlace de la víctima mortal en San Juan de Lurigancho, Morales Cárdenas logró sobrevivir al feroz ataque que se dio a plena luz del día y ante la atónita mirada de las personas que transitaban por la zona.

El capó y parabrisas del auto quedaron con agujeros tras recibir el impacto de los 15 casquillos y demostrando una vez más, lo sanguinario de los sujetos que reciben dinero a cambio de acabar con la vida de sus víctimas.

El jefe de seguridad ciudadana de Ate, Javier Ávalos, informó que el joven recibió varios impactos de bala en el tórax y en los brazos, y luego fue auxiliado por un mototaxista de la zona. El estado de salud de la víctima es crítico.

Balacera en Ate. Captura TV Perú

Otro caso similar pero con un desenlace fatal sucedió en el distrito de La Victoria el pasado lunes 12 de junio. Manuel David Miranda Salazar, un empresario de 39 años, fue asesinado de al menos nueve balazos en el pasaje Gloria, cuadra 5, cuando estaba a punto de llegar a su vivienda.

La víctima fue sorprendida por dos sicarios a bordo de una motocicleta en la intersección de los pasajes Gloria y Amautas, muy cerca de su vivienda. Desafortunadamente, pese a la ayuda de los vecinos de la zona para llevarlo hasta un hospital lo más antes posible, el joven falleció y los médicos solo certificaron su deceso.

Las cámaras de seguridad de la zona serán claves para reconocer a los delincuentes que acabaron con la vida de Miranda Salazar.

Asesinan a empresario que alquilaba loza deportiva en La Victoria. Foto: Panamericana

¿Qué hacer si soy víctima de extorsión?

No te quedes callada, aunque tus extorsionadores te piden no denunciar el hecho, no dudes en hacerlo. La Policía Nacional te aconseja:

1. Si te llaman, no te preocupes, intenta mantener la calma.

2. Si no tienes identificador de llamadas, toma nota de detalles como la fecha, la hora y el nombre proporcionado por la persona que podría ser un extorsionador.

3. Si es posible, graba las llamadas de inmediato.

4. Registra las demandas, incluyendo la cantidad de dinero, las ubicaciones de las sucursales bancarias para realizar el depósito y cualquier otra información relevante.

5. Realiza la denuncia de forma inmediata a la División de Secuestros y Extorsiones ubicada en la Av. España 323, Cercado de Lima, o comunícate al número telefónico 01-4249524.