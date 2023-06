Ate: Sicarios dispararon más de 15 veces a un hombre en un auto, pero sobrevivió

Sicarios dispararon más de 15 veces a un hombre en un auto, pero sobrevivió. Fuente: TV Perú

La tarde del viernes 16 de junio, más de 15 disparos alteraron la tranquilidad de los vecinos del distrito limeño de Ate y de los transeúntes, quienes vieron cómo dos sicarios se bajaron de una moto lineal para luego apretar el gatillo varias veces con el objetivo de asesinar a Billy Morales Cárdenas (38).

Este hecho, que ha conmocionado a la opinión pública, se suscitó en el cruce de las avenidas Metropolitana con El Sol, en Ate. Precisamente, en esta locación el chofer del auto esperaba a que el semáforo cambiara de luz cuando de pronto recibió los impactos de bala a plena luz del día y ante la atónita mirada de las personas que transitaban por la zona. Tras ello, el capó y parabrisas del auto quedaron con agujeros.

Horas después de que los sujetos cometieran sus fechorias, el jefe de seguridad ciudadana de Ate, Javier Ávalos, llegó al lugar de los hechos para declarar a los medios de comunicación. Según él, el joven recibió varios impactos de bala en el tórax y en los brazos, y luego fue auxiliado por un mototaxista de la zona.

“A las 3:30 de la tarde fue llevado al Hospital de Vitarte. Él está en estado crítico y en observación, esperemos que se recupere pronto”, dijo la autoridad municipal ante las cámaras del programa ‘Qué Está Pasando’ de TVPerú Noticias.

Antes de llegar al nosocomio ubicado en la comuna de Ate, el hombre se subió a una moto rumbo a la clínica más cercana. Así lo dio a conocer un testigo, quien respondió a las preguntas del periodista del medio local. Agregó que el conductor del vehículo tenía sangre en varias partes del cuerpo.

Las personas que dispararon a Morales Cárdenas serían de nacionalidad venezolana. Según el testigo que declaró a la prensa, el chofer recibió 5 balazos en el cuerpo.

“Se bajaron de una moto y le metieron balazos (a Billy Morales Cárdenas). El conductor parece que ha querido seguir a los sicarios para que los apresen, pero ellos se fueron”, relató en otro mometo el hombre que presenció los hechos.

De acuerdo con las hipótesis planteadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), el atentado perpetrado por los hampones se trataría de un ajuste de cuentas. Antes de que ocurra este hecho violento, un dirigente del sector de construcción civil entabló una conversación con el joven de 38 años de edad, víctima de la delincuencia quie campea en Lima y regiones del Perú.

Este hecho ya viene siendo investigado por la Policía; sin embargo, la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad en la zona perjudican esta labor.

Ante este panorama adverso, el general Ávalos dijo que el alcalde Franco Vidal está abocado en la recuperación de las cámaras de seguridad ciudadana. En tanto, la Policía revisará las cámaras de los vecinos y de las empresas para poder tener la identificación de los delincuentes.

“Es importante tener las cámaras, ya se ha hecho todos los trámites correspondientes. Se tiene conocimiento de que en dos semanas tendremos de nuevo las cámaras”, agregó.

Cámaras de seguridad en Ate no funcionan

De acuerdo con la investigación de Punto Final, la Municipalidad de Ate cuenta con 283 cámaras inoperativas. Además, se dio a conocer que en la sala de monitoreo solo se visualizan imágenes de archivo del 2020. Ante esta situación, los vecinos de este distrito mostraron su preocupación debido a que constantemente hay asaltos.

“En este momento no tenemos las cámaras con la fibra óptica. Todas las cámaras funcionan, lo que no tenemos es la conectividad”, declaró el burgomaestre a los medios de comunicación. En esa línea, explica que no se puede ver en “tiempo real” lo que sucede en las calles de su distrito.