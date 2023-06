Alianza Lima: Bryan Reyna fue destacado por Conmebol como el futbolista con más regates de la Copa Libertadores

Conmebol destacó a Bryan Reyna por su número de regates en la Copa Libertadores.

Bryan Reyna es la sensación tanto a nivel de selección y clubes. El viernes pasado la rompió con Perú y anotó el gol para vencer a Corea del Sur en amistoso y hoy la Conmebol lo consideró como el futbolista con más regates en lo que va de la Copa Libertadores.

El extremo de 24 años ha sido titular en todos los partidos de Alianza Lima en la fase de grupos, incluso completó los 90 minutos en cuatro de ellos, y mostró su atrevimiento ante rivales de gran calibre como Atlético Paranaense, Atlético Mineiro y Libertad.

Esto le permitió liderar el ránking hecho por Conmebol Stats. El integrante de la selección peruana completó 39 dribles al igual que Héctor Villalba y superó a Juan Cruz Esquivel de Patronato (35), Alan Patrick de Internacional de Porto Alegre y Rómulo Otero de Aucas (30).

Bryan Reyna lidera el top de dribles en Copa Libertadores. (Conmebol Stats)

Reyna tendrá una oportunidad para anotar

El exjugador de Academia Cantolao no ha podido trasladar esos regates a una asistencia o gol durante la Copa Libertadores, no obstante, tendrá un partido más para lograrlo. Este será ante Atlético Paranaense el martes 27 de junio a las 17:00 horas en la Arena da Baixada.

Alianza Lima pelea por clasificar a Copa Sudamericana

Respecto a lo colectivo, el equipo de Guillermo Salas quedó eliminado de la máxima contienda de Conmebol y lucha por terminar tercero en el Grupo G para conseguir el boleto a los play offs de la Copa Sudamericana.

Actualmente, los ‘íntimos’ son últimos con 4 puntos, pero aún tiene chances de lograr el objetivo. Para ello, deberán ganar en Brasil y esperar la caída de Libertad ante Atlético Mineiro en la última fecha. Cabe resaltar que un empate de los paraguayos no les sirve.

Tabla del Grupo G de la Copa Libertadores previo a la fecha 6.

Bryan Reyna y su gran presente en la selección peruana

Por otro lado, el jugador de Alianza Lima es uno de los más destacados de selección peruana en la era Juan Reynoso. Anotó en su debut en la goleada ante El Salvador, mostró destellos en los triunfos ante Bolivia y Paraguay y volvió a ratificar su momento en la victoria sobre Corea del Sur con un golazo.

“Yo siempre salgo con confianza al campo, no me importa si hay mucha o poca gente, eso es gracias a la confianza que me ha dado el comando técnico y los jugadores, siempre dio lo mejor de mí, se me dieron las cosas y pude anotar un gol”, declaró el ‘blanquiazul’ en conferencia de prensa.

De inmediato, el técnico de la ‘bicolor’ le metió presión. “La verdad es que, como ha pasado en el primer partido, nos sorprende y de la parte que se tiene que preocupar es que le voy a exigir más. Tuvo un lindo reto con El Salvador, hoy en un estadio distinto ante un rival mundialista, es otro precio, así como en las Eliminatorias es otro precio”.

DATO: Bryan Reyna disputó 4 partidos con la selección peruana y anotó dos goles.

Bryan Reyna: "Yo siempre salgo con confianza al campo" | Movistar Deportes

¿Titular en Perú vs Japón?

Luego de la victoria ante Corea del Sur, Perú cerrará su mini gira por Asia enfrentando a Japón este martes 20 de junio a las 4:55 horas en el Estadio de Fútbol de Suita. Este amistoso será el último previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Aún no hay alineación confirmada de la ‘bicolor’, pero siguiendo los patrones del estratega Juan Reynoso y considerando que Bryan Reyna sumó 80 minutos ante los ‘tigres del oriente’, se podría pensar que el futbolista de Alianza Lima iría al banco para darle descanso y observar a otros valores por esa banda. Todo dependerá del ‘Cabezón’.