Magaly Medina expone a Jordi Martin con chats: “Se tiró al piso para pedirme disculpas”

Jordi Martin le escribió a Magaly Medina para pedirle disculpas por sus polémicas declaraciones. (ATV)

En la reciente edición de Magaly TV: La Firme, su conductora Magaly Medina utilizó una parte de su programa para desmentir los rumores de que ella y su producción tenían planes de contratar al periodista español Jordi Martín como una nueva incorporación en su espacio de ATV. Medina salió al frente con su peculiar estilo, y se encargó de aclarar la situación y negar categóricamente cualquier intención de fichar a Martín entre sus colaboradores.

Como se sabe, el comunicador afirmó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘Amor y fuego’ que rechazó supuesta propuesta de la figura de ATV para ser colaborador de su programa.

“Yo a ‘Amor y fuego’ le tengo un cariño especial, ha sido el primer programa con el que he colaborado en Latinoamérica después de ‘El gordo y la flaca’, y ese cariño creo que lo he compensado”, fue el comentario del periodista Jordi Martin en enlace para el programa de Willax televisión, frase que desató la furia de la ‘Peliroja’.

Ante ello, la popular ‘Urraca’ no se quedó de brazos cruzados y presentó las pruebas que traen abajo las declaraciones del comunicador procedente de la madre patria; además, dijo que el propio fotógrafo le escribió para pedirle disculpas. En el clip, se puede apreciar la conversación entre el reportero Otto Díaz y español, donde el trabajador de Magaly le consulta si es que podría enlazarse en vivo para que explique su caso con Piqué y Clara Chía.

Incluso, Otto le aclara que es solo para que cuente su experiencia con la demanda y no para hacerle una propuesta laboral, como afirmó en el programa de Rodrigo y Gigi Mittre.

Después de mostrar el video, Magaly Medina no dudó en calificar las mentiras de Jordi Martín como “descaradas” y reveló que, tras su primera declaración, el español se comunicó con ella para disculparse por la polémica generada. Medina no escatimó en críticas hacia Martín.

“Seas colega o no, no mientas, nada más. Así no entrarás en polémica conmigo (...) Y ya no pongo ni siquiera su respuesta porque, de verdad, se tiró al piso para pedir disculpas, ya me cansé de hablar de él”, afirmó.

Magaly Medina y su crítica para Jordi Martin

La periodista Magaly Medina con pruebas mostró que el comunicador español, Jordi Martin estuvo mintiendo, pues revela que en ningún momento quisieron contratarlos, sino solo que diera un comentario sobre el tema de la relación extramatrimonial entre Clara Chía Marti y Gerard Pi

“Mintió de una manera descarada. Me pide mil disculpas y todo lo demás y yo creo que él piensa que no estoy enterada del asunto”, reveló Medina. Luego, la periodista de ATV a qué se debió el contacto con el periodista español. “A paparazzi Jordi Martin le pedimos un enlace y no le ofrecimos un contrato. [...] Tampoco nos damos el autobombo de esa manera, sabemos quiénes somos, pero preferimos que los demás lo digan”, sostuvo la comunicadora.

“Quizás en tus sueños y pesadillas habrás pensado que mi reportero Otto (Díaz) te habrá dicho todas esas cosas grandilocuentes sobre mí porque nosotros no andamos diciendo eso. Lo único que decimos es que somos el programa más visto y que los números nos respaldan, pero en ningún momento nadie te ofreció ficharte para este programa, nadie te ha ofrecido algo de dinero y no te hemos pedido para que trabajes para nosotros”, finalizó.