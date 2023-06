Abel Lobatón minimizó disputa entre Melissa Klug y Samahara Lobatón: “¿Quién no se pelea con sus hijos?”

El exfutbolista Abel Lobatón se refirió a la situación entre Melissa Klug y Abel Lobatón. América Hoy / América TV

Samahara Lobatón anunció su separación de Youna y dejó su hogar en Estados Unidos para regresar al territorio nacional. Al parecer, esto habría desencadenado una disputa con su madre Melissa Klug, a quien dejó de seguir en redes sociales. Sin embargo, Abel Lobatón, exfutbolista y padre de la influencer, cree que nada grave pasa entre ellas.

“Yo, hasta donde tengo entendido, todo está bien. No entiendo por qué ustedes dicen que todo está mal. (Las indirectas y dejarse de seguirse en redes) es parte de… ¿Quién no se pelea con sus hijos?”, expresó el deportista para las cámaras de ‘América Hoy’, este viernes 16 de junio.

Tras ello, indicó que Melissa Klug y Samahara Lobatón tienen una personalidad bastante parecida, por lo que es común que choquen en más de una ocasión, pero eso no significa que dejen de amarse.

Melissa Klug y Samahara Lobatón dejaron de seguirse en redes sociales. Todo parece indicar que están distanciadas.

“El amor de mamá leona, que es Melissa, siempre va a estar ahí. Ella por sus hijos saca las garras. Son igualitas, es como si se estuvieran mirando al espejo. Yo lidio con Samahara, que Jesús Barco lidie con Melissa. Yo no tengo nada que ver”, agregó el exjugador del Sport Boys.

Abel Lobatón y lo que piensa de Youna

Abel Lobatón se refirió a la rumoreada separación de Samahara Lobatón de Youna. Aunque la modelo anunció que ya no estaban juntos, borró el comunicado y no se pronunció más sobre el tema. El exfutbolista aseguró que no tiene idea si la pareja sigue junta o no.

“Yo converso con un día de por medio con ella, nuestros tiempos son diferentes. Está bien y tranquila. Cada vez que Samahara pasa por un momento complicado, ahí está papito. No sé mucho del tema, pero afectada no creo que esté... porque está que se viene (de Estados Unidos)”, manifestó entre risas.

Youna es el padre de la primera hija de Samahara Lobatón, a quien dio a luz cuando cumplió 19 años.

Cuando se le preguntó si Samahara Lobatón venía para el Día del Padre o para iniciar desde cero en Perú, el exfutbolista prefirió no responder. “La que tiene que responderte esto es ella”.

La actitud despreocupada del exseleccionado nacional llamó la atención de la reportera de ‘América Hoy’, quien no dudó en consultarle si le tenía cariño a Youna, padre de su única nieta.

“Bien, lo normal. al novio lo escoge ella, no yo. Entonces, ella lo tiene que soportar. Lo quiero lo normal, yo no me meto en temas que no son míos. (Sobre si hablamos) no le gusta el fútbol, entonces qué voy a hablar con él. Cada uno elige qué cruz cargar”, sentenció.

¿Por qué se pelearon Melissa Klug y Samahara Lobatón?

Esta no es la primera vez que Samahara Lobatón y Melissa Klug se enfrentan, pese a su relación madre e hija. Sucede que Youna no es del agrado de la ‘Blanca de Chucuito’ y la empresaria se ha encargado de dejarlo en claro en los programas de TV.

Melissa Klug no acepta a Youna como la pareja de Samahara Lobatón.

“Es el papá de la bebé y las decisiones de mi hija, ya pues… Ella ya es mayor de edad y sabrá qué es lo correcto para su vida, ¿no? Yo ya no puedo evitar que mi hija siga cometiendo errores… ya es decisión de ella, es su vida, es su propia vida y ella sabrá qué hacer”, expresó Melissa para el programa de Rodrigo González.

Samahara Lobatón ha hecho caso omiso a las declaraciones de su madre. “Mi mamá está loca (...) Mi mamá no sé, tiene sus razones, pero no sabría decir en base a qué lo dijo”, respondió en América TV. La influencer ha continuado su romance con el barbero. Incluso, aceptó mudarse de Lima para vivir con él y su hija en común en Estados Unidos.