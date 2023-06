“Niego tajantemente ser una lagarta”: ministra de Transportes afirma que no es socia ni amiga de Martín Vizcarra

La ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, ha sido señalada por supuestamente ser "cercana" al exmandatario peruano Martín Vizcarra. (Composición Infobae: Semana Económica/IDL Reporteros)

Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, negó tajantemente tener vínculos cercanos con el expresidente de la república, Martín Vizcarra, y rechazó haber colocado en su sector gente relacionada a este, como se ha estado deslizando en algunas denuncias periodísticas recientes.

“Niego tajantemente ser una lagarta... Ser funcionaria de carrera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no me hace cómplice ni tampoco amiga o socia del expresidente Vizcarra”, declaró a Willax TV.

Reconoció ser cierto que lleva “bastante tiempo” trabajando en el sector público, pero recordó que ha estado antes en diversas entidades como el Ministerio de Educación y la Reconstrucción con cambios, así como haberse desempeñado como docente de de la Universidad Católica.

Paola Lazarte es la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde fines del año pasado.

Además, aclaró que las personas supuestamente vinculadas a Vizcarra designadas en su sector “son anteriores” al exmandatario y no de la gestión de este.

“Si vemos las hojas de vida nos vamos a dar cuenta que son funcionarios que vienen del sector antes del gobierno del entonces presidente Vizcarra... Cuando uno entre a un ministerio a dirigir, ordenar y sacar adelante proyectos no lo hace con novatos, lo hace con gente que conoce. Y es, precisamente, los funcionarios de carrera que han pasado por diferentes administraciones”, explicó.

Dijo entender la labor periodística de investigación que busca narrativas o historias noticiosas, pero que en su caso “no lo hay”.

“Yo he entrado al ministerio por mi capacidad, he sido una joven que soy ‘chancona’, hago bien mi labor y cuando estoy en un trabajo siempre me he destacado. No he usado ningún ‘tarjetazo’ de nadie, siempre he sido convocada por mi capacidad”, afirmó.

Martín Vizcarra ocupó el cargo de presidente de la república, pero fue vacado por el parlamento.

Rechazo el hecho que ella y otros funcionarios estén cayendo “en la misma bolsa” de acusarlos de “lagartos”.

“Fácil para mí sería decir: ‘ampay, me salvo’. ¿No es cierto? Que el resto vea cómo lo hace, pero si soy responsable como servidora de país hay que ver las cosas de manera integral y muchas de las personas que se están mencionando son trabajadores que tienen años en el Estado”, señaló.

Precisó que en absoluto haber trabajo en algún momento con el expresidente no te hace corrupto y remarcó que no ha tenido ningún tipo de cargo que haya manejado recursos.

La ministra Paola Lazarte tomó juramento ante la presidenta Dina Boluarte en diciembre de 2022.

“Simplemente he estado, conozco el sector. Sé cuáles son los cuellos de botella, precisamente por eso mi opinión se respeta en diversas instancias y agradezco mucho a las personas que hacen eso”, manifestó.

Durante su entrevista con el medio, la ministra recordó que postuló a regidora por Somos Perú a la Municipalidad de Miraflores y mostró imágenes de su campaña electoral con pancartas con frases como ‘Ni lagarto, ni Castillo’ y “Nunca lagarto”. Cabe señalar que Vizcarra postuló al Congreso de la República por ese mismo partido político.

En otro momento, Lazarte aseguró que el expresidente fue bien inhabilitado por el Congreso de la República de ejercer cargos públicos.

“Es lo correcto. Si ya ha sido inhabilitado no hay que sacarle la vuelta a la norma o a lo ya juzgado. Entonces está bien... yo creo que en el Perú, a veces, se utilizan estas curvas para poder hacer lo que uno quiere, pero se tiene que respetar lo que dicen las instituciones públicas”, expresó.