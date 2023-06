Quién es Wendy Guevara, la influencer que se hizo amiga de Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’

Wendy Guevara a influencer que se hizo gran amiga de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos'. (Instagram)

Nicola Porcella volvió a Mexico para ser parte del reality ‘La Casa de los Famosos México’. Este es un programa en el que un grupo de personajes reconocidos conviven durante un tiempo y viven diversas experiencias en una casa que comparten; sin embargo, todo puede pasar por lo que las expectativas son altas.

En este espacio, Nicola Porcella se ha encontrado con Wendy Guevara, una reconocida influencer del mencionado país. Ambos han demostrado gran química en los pocos días que llevan juntos e incluso se han comenzado a crear historias de ambos con un posible final amoroso, pero esto ha sido descartado. Conoce un poco más de este personaje.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara tiene tan solo 29 años de edad y en este tiempo se ha convertido en un destacado personaje del ciberespacio en el país de México. Wendy es youtuber, influencer, empresaria y cantante transgénero. Actualmente, es viral y tiene una gran legión de seguidores en las redes sociales-

El momento cumbre de este personaje fue en el año 2017, cuando un video se hizo viral en las redes sociales, en el que participaba junto a Paolita Suárez. Ambas fueron hasta un cerro en la ciudad de León en Guanajuato para tener una cita, pero finalmente fueron abandonadas. En ese momento viralizaron la frase: ‘Estamos perdidas, perdidas, perdidas”. Este audio las llevó a llevarse un premio en los MTV MIAW como el video viral más exitoso en redes sociales.

Tras este episodio, decidió abrir su canal de YouTube junto a Paolita al que llamaron “Las Perdidas Oficial”, el mismo que tiene más de 155 mil suscriptores y cientos de videos publicados.

Wendy Guevara se convirtió en amiga de Nicola Porcella. (Instagram)

Wendy Guevara en las redes sociales

Wendy Guevara ha logrado consolidar una gran comunidad en las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram tiene más de 1.7 millones de seguidores, allí comparte videos, fotos y contenido junto con otros creadores. Incluso, no duda en publicar los populares edits que les hacen sus fanáticos, esta vez por su participación en ‘La Casa de los Famosos’.

Wendy Guevara y su gran comunidad en Instagram. (Instagram)

Por otro lado, en TikTok también tiene un gran número de seguidores, igual al de Instagram. Aquí tiene más de 6.8 millones de me gusta en su contenido. En esta plataforma, Wendy se une a los populares trends de la propia red social y también comparte clip de lo que viene haciendo en ese momento. En este caso, también postea contenido referido a La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara y su comunidad en TikTok.

Wendy Guevara y Nicola Porcella cosecharon una gran amistad

En ‘La Casa de los Famosos’ se han creado algunos lazos, entre ellos el de amistad. Aunque en un inicio se creía que Wendy Guevara estaba interesada en Nicola Porcella, ambos han demostrado tener una gran química y acercamiento de amistad. Sin embargo, en el reality dejan entrever como si estuvieran en coqueteos, pues en más de una ocasión Wendy se ha mostrado ‘celosa’ de Nicola.

Pero hubo un momento que llamó la atención y fue cuando el peruano casi le roba un beso a la mexicana y alborotó a las redes sociales. Incluso, no ha dejado de halagar su físico en más de una ocasión, por lo que en las redes sociales han comenzado a ‘relacionarlos’.

Pese a todo, ha sido la propia Wendy quien se ha encargado de negar algún tipo de interés por sobre su compañero y afirmó que si bien le parece atractivo no es con intención de tener algo formal. “Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como, ‘güey, quiero algo con Nicola’, o sea es de broma, no soy tan pendiente en dos días”, relató.