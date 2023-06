Nicola Porcella contó en ‘La Casa de los Famosos México’ su versión sobre la supuesta agresión a Angie Arizaga

Aunque no reveló el nombre a sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella contó sobre la vez que fue acusado de agresión de parte de su expareja. Como se recuerda, en el 2015, se difundieron unos audios en los que se escucha a Angie Arizaga contar que el modelo la había maltrado físicamente. Incluso, amenazaba con demandarlo.

“La semana me golpeó horrible, estuve cojeando, me asfixió, me empujó, me rompió la ropa, me ha dejado aquí herida, me ha dicho lárgate... Está enfermo... Le dije: ‘Nicola, ni se te ocurra hacerme algo en el canal, ni se te ocurra llamar porque te denuncio’, y me dice de ¿qué hablas?... Se cag... de risa”, se le escucha decir a la hoy pareja de Jota Benz.

Este audio fue difundido por el amigo de Angie Arizaga, con quien la joven había entablado la conversación por celular. Tras estar separados por un tiempo, la pareja nuevamente retomó su relación. La modelo no habló al respecto en los medios de comunicación, mucho menos sobre la agresión que denunció mediante una conversación privada.

La versión de Nicola Porcella

En junio del 2023, Nicola Porcella volvió a hablar del tema durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’. Aquí el participante peruano dijo que existió la acusación pero todo fue falso, incluso, lo probó ante América TV. Su compañeros preguntaron “en confianza” si era verdad, pero él volvió a negar la situación.

“Ella lo aclaró después. Era muy famosa. Ella llamó a un amigo.. entendí y pasó”, dijo Nicola Porcella, que tocó el tema sobre las parejas tóxicas con sus los participantes de la casa.

Nicola Porcella habla de su relación con Angie Arizaga.

Captan a Nicola Porcella maltratando a Angie Arizaga

Sin embargo, esta no fue la única vez que el peruano fue acusado como agresor. En agosto del 2019, el programa de Magaly Medina difundió un video donde se ve a Nicola Porcella afuera de una discoteca de Miraflores. Notoriamente furioso, se le escucha insultar a Angie Arizaga, pidiéndole que tome el taxi. “Te estoy diciendo que vamos para allá, carajo”; “Cállate la boca, conchatumadre”; “Ven acá, no me jodas”, son las frases que le dice el modelo a su entonces pareja

El reproche de los usuarios en redes sirvieron para que la producción de ‘Esto es Guerra’ decida suspenderlo del programa.

Nicola Porcella confiesa que sí maltrató a Angie Arizaga

En el 2019, Nicola Porcella reapareció en Latina Televisión, a través de ‘El Valor de la Verdad’. Aquí Beto Ortiz le consultó sobre el polémico video que protagonizó con Angie Arizaga. Tras negarlo varias veces, terminó confesando que sí agredió a su expareja.

“Si bien no hubo maltrato hacia ella. Estamos en unos tiempos en que de repente un gesto muy brusco puede herir muchas susceptibilidades. Jamás le falté el respeto, no la maltraté, pero no fue la manera ni la forma de decirle dame el número”, explicó Porcella.

Las respuestas que respondió en ‘El Valor de la Verdad’.

1. ¿Agrediste a Angie dentro de la discoteca? No (Verdad)

2. ¿Agrediste verbalmente a Angie dentro de la discoteca? Sí (Verdad)

3. ¿Maltrataste a Angie saliendo de la discoteca? No (Verdad)

4. ¿Le mentaste la madre a Angie saliendo de la discoteca? No (Verdad)

5. ¿Agrediste verbalmente a Angie saliendo de la discoteca? Sí (Verdad)

6. ¿Te reuniste con Angie después de la supuesta pelea? Sí (Verdad)

7. ¿Pasaste la noche con Angie después de la supuesta pelea? Sí (Verdad)

8. ¿Intentaste comprar el video en el que supuestamente gritas a Angie para ocultarlo? No (Verdad)

9. ¿Manipulaste a Angie para que mintiera por ti? No (Verdad)

10. ¿Planeabas pedirle la mano a Angie en Disney World? Sí (Verdad)

11. ¿Te reconciliaste con Angie más de cinco veces frente a cámaras? Sí (Verdad)

12. ¿Agrediste a Angie cuando eran pareja? No (Verdad)

13. ¿Eres una persona impulsiva? Sí (Verdad)

14. ¿Te sobremedicaste por una crisis de ansiedad? Sí (Verdad)

15. ¿Fueron al psicólogo Angie y tú para poder controlar la presión mediática? Sí (Verdad)

16. ¿Quisiste tener uan hija con Angie? Sí (Verdad)

17. ¿Sentías que te presionaban para casarte con Angie? No (Verdad)

18. ¿Piensas volver con Angie? No (Verdad)

19. ¿Sigues enamorado de Angie? No (Verdad)

20. ¿Es Angie el amor de tu vida? Sí (Verdad)

Nicola Porcella hace un mea culpa por peleas con Angie Arizaga

En abril del 2023, Nicola Porcella volvió a hablar del tema en una entrevista con Giancarlo Granda. Aquí, el modelo dijo que su gran error fue continuar su relación tóxica con Angie Arizaga.

“Me arrepiento de haber continuado una relación que ya sabíamos que iba a terminar así. Todo el mundo me lo decía, todo el mundo me lo aconsejaba: ‘Nicola, esto no va a terminar bien’. [La vez que el papá de Angie lo enfrentó en vivo] no estaba armado, fue todo lo contrario. Éramos muy chibolos, había muchos celos por parte de los dos”, dijo en ‘Tiempo Muerto’.

Sobre su pelea con Angie Arizaga, donde le grita con insultos, Nicola Porcella aseguró que él y la modelo estaban acostumbrados a tratarse con insultos, pero solo él fue grabado. No obstante, decidió pedir disculpas por su comportamiento.

“La línea del respeto se pasó muchos años atrás. Hay una historia muy fuerte detrás, pero agresiones nunca hubo. Yo estoy tranquilo con eso. El que lo diga, que lo pruebe. Se perdió mucho la manera de hablarnos, de parte de los dos. No me vengan que ‘es hombre’, acá somos iguales. Se había perdido el respeto, yo sí soy muy lisuriento... Hago un mea culpa, fue un error mío, no fue por tratar mal a alguien, fue mi manera de hablar”, dijo.

Finalmente, indicó que nunca salió adefenderse porque todos apoyaban a Angie Arizaga. “Eso me marcó, fue un punto final a mi vida en el reality, a la relación, a los amigos que yo no quería tener cerca. Fue difícil pasar esa etapa, soy hombre y no me van a creer nada de lo que yo diga. Me iban a decir ‘poco hombre’, entonces preferí callarme. Yo le deseo lo mejor, es una chica espectacular. Ella no estaba con la persona correcta... ni yo con ella. Sacábamos lo peor de cada uno, simple”, remarcó.