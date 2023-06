“Estira tu dedito”: revelan qué le dijo María del Carmen Alva durante jaloneos a Francis Paredes

Revelan qué le dijo María del Carmen Alva durante jaloneos a Francis Paredes. Canal N

La congresista María del Carmen Alva, de Acción Popular, sigue en el centro de los cuestionamientos por su reprobable accionar en contra de su colega Francis Paredes, del Bloque Magisterial, durante la votación en el pleno del Parlamento por la propuesta de retorno a la bicameralidad.

Te puede interesar: Maria del Carmen Alva: los polémicos jaloneos y gritos de la congresista durante su gestión parlamentaria

Pese a que ambas minimizaron los hechos, las imágenes muestran la evidente presión que ejerció la legisladora acciopopulista en su colega izquierdista, para que esta última cambiara su voto en favor de la iniciativa legislativa.

En la escena, se observó a Alva desesperada, agarrando del cuello y jaloneando a Paredes. Pero no se conocía lo que le había dicho en ese momento a la parlamentaria del Bloque Magisterial para persudiarla.

Francis Paredes se mantuvo hasta el final con su voto en contra de la bicameralidad. (Captura Canal N)

Canal N reveló la noche de este viernes 9 las frases que usó la también expresidenta del Congreso de la República al acercarse al escaño de la izquierdista.

Te puede interesar: María del Carmen Alva protagoniza nuevo escándalo en el Congreso: agarra del cuello a colega y la presiona para cambiar voto sobre la bicameralidad

Basados en testigos presenciales, el medio expuso los dichos de Alva: “este es el mejor proyecto”, “vamos a cambiar la historia” y “estira tu dedito”.

“Me resisto a creer que la bicameralidad tenga el rostro de Maria del Carmen Alva. ‘Estira tu dedito, estira tu dedito’, así le decía. ‘Es que tú no entiendes, tú no entiendes’, seguía insistiéndole Alva. ‘Ya tenemos todo planificado, estira tu dedito’. Pero Francis Paredes no cedió”, relató el periodista Jaime Chincha.

Esta no es la primera vez que María del Carmen Alva ha sido protagonista de cuestionados hechos en su labor como parlamentaria. (Composición: Infobae)

“Mira que barbaridad están sacando”

El pasado jueves 8, tras ocurrir el incidente, Alva responsabilizó a la prensa de “agrandarlo” todo y rechazó que haya faltado el respeto a su colega parlamentaria, a quien lllamó “amiga”.

Te puede interesar: María del Carmen Alva sobre presión contra Francis Paredes: “Gracias a mi carácter estamos en democracia”

“Yo he estado conversando. Las mujeres venimos, nos abrazamos, nos agarramos del brazo. Yo he estado en mi curul y me dicen: ‘mira que barbaridad están sancando’. Yo sé muy bien cómo me comporto. Soy una persona de gestos, de abrazar... No es presión, yo no falto el respeto a nadie. No agrandemos, tenemos muy buena relación”, dijo en su defensa.

Pese a los jaloneos y mal rato que le hizo pasar, Paredes se mostró en la misma línea que Alva y minimizó la situación.

María del Carmen Alva hasta tomó del cuello a Francis Paredes

“De verdad la respeto y entiendo que quiere expresar su sentir, pero yo de verdad no tengo ningún problema. Para mí nada por presión todo con amor. Yo conozco a Maricarmen sé que tiene buena onda y cuando algo le apasiona le mete todo el ‘punche’. La dejo ahí y nada más”, expresó.

“Yo particularmente no tengo ningún problema con mis colegas ni con ella... Creo que es parte del momento por la cantidad de votos que faltaban”, agregó Paredes.

Actitudes impulsivas

La expresidenta del Congreso anteriormente ya ha estado en el ojo de la tormenta por sus impulsivas actitudes. Una de las escenas más criticadas fue la reacción que tuvo en contra de la legisladora Isabel Cortez.

María del Carmen Alva se defiende de críticas por haber jaloneado a Francis Paredes. Panamericana TV

A mediados de agosto del año anterior, durante una sesión del Pleno, la funcionaria comenzó a discutir con un grupo de parlamentarios. El descontento de la abogada se hacía notar, pues furiosamente hacía gestos con sus manos.

Con esta misma actitud bajó algunos peldaños y se acercó al curul de la extrabajadora de limpieza, a quien refutaba y continuaba señalando con el dedo. Ambas congresistas comenzaron a discutir. La situación se agravó cuando Alva comenzó a gritar, tomó del brazo a la integrante de Juntos Por el Perú (JPP) y la jaloneó.