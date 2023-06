De ser reciclador en Canadá a brillar en ‘Esto es Guerra’: Jota Benz, el cantante que dejó los realities para destacar en la música

Jota Benz conversó con Infobae Perú sobre sus inicios en la TV peruana, el estigma de haber sido chico reality y su carrera musical.

Han pasado ocho años desde que José Luis Benzaquén, más conocido como Jota Benz, ingresó a la televisión peruana por primera vez. Ese 27 de enero de 2015, Laura Huarcayo, el ‘Niño Alfredito’ y la ‘Carlota’ recibieron al entonces desconocido modelo en el set de Bienvenida la tarde, uno de los realitys de competencia más populares del momento. “Es el hermano de Gino Assereto”, fue su carta de presentación.

Pero a diferencia de los que muchos piensan, Jota Benz no se ganó un lugar en el fenecido programa de Latina TV solo por ser el hermano del ‘Tiburón’ Assereto. De hecho, pasó casting como cualquier otro aspirante a ser chico reality y pensó que se quedaría solo un par de días, pues en sus planes estaba regresar a Canadá, donde residía con su madre, doña Laura.

“Yo venía con la intención de estar de vacaciones. Escuché que necesitaban una persona en Latina, pero yo era totalmente nuevo. Recuerdo mi casting. Estaba en un camerino y había como ocho personas, todos hombres. Con la cámara frente a mí, me dijeron: ‘Si te pongo esta canción, ¿cómo la bailarías?’. Tuve que bailar en un cuarto a solas, con todos mirándome. Cuando terminé, el camarógrafo me dijo: ‘Ya quedaste’”, recordó para Infobae Perú.

Así lucía Jota Benz en su primera aparición en Bienvenida la tarde. Tenía solo 22 años. (Latina TV)

La actual pareja de Angie Arizaga recordó también que le pagaron 2.500 soles por estar en Bienvenida la tarde, cifra que ahora le parece baja si tomamos en cuenta lo que ganaban otras figuras de esa época en Combate y Esto es Guerra.

“Yo llegué en una etapa de los realitys donde todo se había nivelado. Yo he escuchado podcasts donde hablan de unas cifras y digo: Dios mío. Si yo hubiese ganado esas cifras en este momento, no estaría viviendo en Perú. Es algo increíble”, resaltó.

Luego de estar unas semanas en Bienvenida la tarde, la producción le hizo una nueva oferta: quedarse más tiempo y no solo como un competidor provisional. “Me dijeron: ‘Oye, para que te quedes tres meses más’; y así fue pasando el tiempo. Los contratos de tres meses luego se convirtieron en seis meses, y de seis meses a un año. Fue así que cancelé mi viaje de regreso a Canadá”, indicó.

Jota Benz, conocido como 'El Lobo' en EEG, ha formado parte de los principales realities de competencia del país.

Jota Benz logró ganar la popularidad suficiente para cambiar, eventualmente, de casa televisiva. En 2017, ingresó a las filas de Combate, donde demostró su capacidad en las competencias físicas. Tras la cancelación del programa de ATV, hizo su gran aparición en Esto es Guerra, volviéndose uno de los concursantes más fuertes de la temporada. “Y así ya van 10 años desde que estoy acá en Perú”, agregó a Infobae Perú.

Jota Benz y su dura vida antes de los realities

Mucho antes de consolidarse en el país que lo vio nacer, Jota Benz enfrentó una complicada niñez en Estados Unidos y Canadá. En el primer país, sus hermanos, su madre y él recibieron la ayuda de un centro de acogida para refugiados.

“Dormíamos en camitas simples y siempre venía una van que nos llevaba a bañarnos dos veces a la semana, y nos llegaba comida una vez a la semana”, contó alguna vez para Estás en Todas.

Tras un corto tiempo en Tampa, la familia de Jota Benz se trasladó a Canadá, donde la situación no mejoró. Con tan solo 8 años, decidió apoyar económicamente a su madre y se desempeñó como reciclador. De lunes a jueves, husmeaba en la basura del vecindario con la esperanza de encontrar algo valioso o lo suficientemente útil para su casa.

Jota Benz nació en Lambayeque, Perú. Se mudó con su familia a Canadá para empezar desde cero.

“Yo trabajo y pago mis cosas desde los 12 años. A mí me ha tocado cuidar gente de tercera edad, me ha tocado trabajar en construcción, me ha tocado laborar de madrugada. He trabajado como todas las personas comunes y corrientes. Tengo eso como experiencia y siento que me ha ayudado a saber el valor del dinero, y no simplemente a derrocharlo”, declaró.

Jota Benz considera que vivir en Canadá lo ayudó a madurar desde una temprana edad, por lo que no tuvo problemas cuando se convirtió en el centro de atención de Esto es Guerra. No solo brilló por ser uno de los más fuertes del programa, sino también por ser la nueva pareja de Angie Arizaga, figura histórica del reality de América TV.

“Yo siempre fui una persona que no le importaba mucho la opinión de todos. Mi mamá, a veces, me reclamaba que era muy frío, muy indiferente. Pero eso fue lo que aprendí al mudarme a Canadá. No tenía muchos amigos y la gente hablaba un idioma que no conocía, me sentía solo. Eso me ayudó a madurar. Entendí que, al final del día, tú vas a estar solo en casa, vas a tener que hacer lo que quieras y no lo que los demás quieran de ti”, aseveró.

‘EEG’, el precio de la fama

Jota Benz está seguro que ser chico reality no es una tarea nada sencilla, al menos para él. Y es que luego que las cámaras se apagan, su vida privada y su romance con Angie Arizaga, con quien acaba de cumplir dos años de relación, sigue bajo los reflectores.

“Es chocante. Todo lo que tú hagas, sea en la calle o en las redes sociales, todos se sienten libres de opinar y comentar. Y muchas veces no opinan libremente, simplemente son ataques. Lo más seguido que me dicen es: ‘Te la llevas fácil, siempre te la has llevado fácil’”, precisó.

Jota Benz ganó la última temporada en la que participó en Esto es Guerra, en el 2022.

“Yo sé que se vive toda una situación en el país. Hay mucha gente que no tiene trabajo, que la pasa mal, eso se entiende. Pero también ellos deben entender que detrás de cada persona, de cada artista, de cada persona que sale en televisión hay un ser humano, con experiencias, fracasos, tristezas. Creo que son muy duros”, añadió.

El hermano de Gino Assereto pidió a sus detractores que, aunque haya personajes de la TV que sí deben ser cuestionados por sus polémicos comportamientos, no generalicen a todos los exchicos reality.

“Hay veces en las que tienen razón, que está bien que juzguen a algunos personajes, pero no es bueno meter a todos en el mismo saco”, sostuvo.

La música y el fantasma de los realities

Alejado ya de ‘Esto es Guerra’ debido a una seria lesión en su rodilla, Jota Benz, quien compartió escenario alguna vez con J Balvin, está enfocado en impulsar carrera musical. En lo que va del año, ha lanzado cinco temas y, recientemente, estrenó Vete Pal’K en colaboración con Eix y Kiwan.

Confesó que desde pequeño soñaba con ser cantante. “Cuando estaba en Canadá, me sentía solo y lo que siempre me ayudaba a sobrepasar las cosas era mi Walkman. Me refugiaba en la música”, dijo. No obstante, es consciente que destacar en la industria es complicado.

Su paso por ‘Esto es Guerra’ lo llevó a la fama, pero también lo marcó como “chico reality”. “Siempre está ese grupo de personas que dicen: ‘Quédate sacando tuercas, quédate hermando vasos, quédate en el reality, ¿por qué quieres hacer otra cosa?’. Pero no se toman quizás la tarea de ver más allá y saber que yo siempre quería hacer esto”, complementó.

Jota Benz volvió a la música tras retirarse de Esto es Guerra por una lesión en la rodilla.

En un ataque de sinceridad, resaltó que “una ambición que tengo en el ámbito musical es cambiar la mentalidad” de los artistas y del público peruano.

“Me gustaría ser un tipo de líder y llegar a la gente para hacerles ver que unidos, trabajando bien y disciplinadamente es lo que falta para abrir un camino. Hay muchísima gente talentosa. El Perú es fútbol. Fuera de eso, todo lo que tenga que ver con algo nacional es visto de mala manera. Yo quiero cambiar ese chip”, sentenció.