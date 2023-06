Jota Benz salió en defensa de Gino Assereto: “Mi hermano es la persona que menos juzga a otro ser humano”

Jota Benz afirma que su hermano Gino Assereto ha tenido una “evolución total”. Instagram.

A lo largo de los años, Jota Benz y Gino Assereto han demostrado al público lo unidos que son. Se han apoyado mutuamente en cada paso de su vida, ya sea a nivel personal o profesional. Recientemente, el ‘Tiburón’ fue involucrado en un caso de discriminación en ‘Esto es Guerra’, y su hermano no dudó en respaldarlo.

Infobae Perú conversó con Jota Benz sobre su paso por ‘Esto es Guerra’ y sobre su carrera musical, la cual ha vuelto a despegar con el último sencillo ‘Vete Pal’K’. Durante la entrevista, el exchico reality y cantante nacional resaltó su relación actual con su hermano.

“Yo he estado con Gino desde chiquitos. Nos tocó irnos a Canadá juntos, nos tocó trabajar juntos. Yo fui el primero que recibió la noticia cuando la mamá de Ariana (primer hijo de Gino) le contó que estaba embarazada. Cada vez que mi hermano tiene algo muy fuerte, me lo cuenta a mí y conversamos muchísimo”.

Jota Benz y Gino Assereto han trabajado juntos en 'Esto es Guerra'. El primero en llegar al reality de competencia fue el 'Tiburón'. (América TV)

Asimismo, indicó que Gino Assereto ha tenido una “evolución total” desde que ingresó a la TV. “Ha pasado por muchas etapas y se puede ver porque todo queda grabado. Son diferentes Ginos. Mi hermano siempre ha estado en la búsqueda de quién era él como persona. Yo creo que todo lo que le ha ido pasando ha sido para su aprendizaje. Hoy por hoy, creo que él por fin se siente feliz y tranquilo”.

Jota Benz apoya a Gino Assereto

Después de ser acusado de emitir comentarios racistas en ‘Esto es Guerra’, Gino Assereto fue separado del reality de competencia por decisión de la producción. Actualmente, y según evidencia en sus redes sociales, está concentrado en recuperarse de una lesión.

Jota Benz resalta que, pese a todo lo que sucedió en el programa, aún cree que su hermano es la persona menos prejuiciosa que ha conocido.

“Todos los eventos que vienen pasando... Yo creo que mi hermano, en el lugar donde está, está feliz. Son cosas que pasan. La persona que menos juzga a otro ser humano es mi hermano. Te juro que Gino puede ver cualquier cosa o alguien le puede decir: ‘Oye, esto y lo otro’. Pero él dice: ‘Déjalo, él es feliz a su manera, no juzgues’. Son cosas que pasan… por ahí se te escapa la tortuga, pero bueno ya, ya está”, indicó a Infobae Perú.

El 'Tiburón' Assereto ingresó en la segunda temporada de 'Esto es Guerra'. Ya no forma parte del reality.

Las disculpas de Gino Assereto

El 25 de mayo, durante la transmisión en vivo de ‘Mande Quien Mande’, Gino Assereto se presentó junto a su compañero Chevy para pedir disculpas públicas por el desatinado comentario que lanzó en ‘Esto es Guerra’.

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde Chevy y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces”, señaló.

Gino Assereto pidió disculpas por comentario racista en 'EEG'. Mande Quien Mande / América TV

A su vez, Assereto aseguró que no era una persona racista, como así se lo calificó en redes. “Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie. A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a Chevy, a ProTv y a América Televisión”, sentenció.