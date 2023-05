Polémica en ‘Esto es Guerra’ por desatinado comentario de Gino Assereto: comparó a Chevy con un animal

Gino Assereto enciende polémica por comparar a su compañero Chevy con un animal. Esto es Guerra / América TV

En la reciente edición de ‘Esto es Guerra’, de este martes 23 de mayo, Gino Assereto se volvió blanco de críticas por llamar “mono” a Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como Chevy, como parte de un juego de adivinanzas. Según denunciaron los usuarios, el chico reality actuó de manera racista al comparar a su compañero con un primate.

El hecho se dio durante la prueba ‘Adivínalo’. En un principio, Gino Assereto logró con éxito que sus compañeros adivinaran la palabra de su cartel. Sin embargo, debido al poco tiempo que le quedaba, se desesperó cuando llegó el turno de su compañero Chevy, a quien le tocó la palabra “mono”.

“Tú, tú. A ti te dicen”, expresó el ‘Tiburón’, a lo que su compañero respondió confundido: “¿Chevy?”.

Chevy es uno de los nuevos integrantes de 'EEG 2023'. (América TV)

Gino Assereto continuó dando más pistas y optó por hacer los sonidos del animal. No obstante, su compañero seguía sin entender. “¿Qué? ¿Soy yo?”.

Casi al final de la prueba, Chevy logró adivinar la palabra, pero su punto no valió porque el tiempo ya había acabado. Antes de seguir con el siguiente turno, acotó: “¡Pero a mí no me dicen así!”, dejando en claro que “mono” no es un sobrenombre que suelen utilizar con él.

Gino Assereto comparó a su compañero Chevy con un animal. (América TV)

Johanna San Miguel: “Yo soy una chanchita”

La conductora de ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel, se percató rápidamente de lo sucedido e intentó sobrellevar la situación al asegurar, entre risas, que ella también es un animal. “Yo soy una chanchita y, por si acaso, Renzo es un monito”, mencionó para luego continuar con la programación.

Johanna San Miguel bromeó con la situación tras el desatinado comentario de Gino Assereto.

Lluvia de críticas contra Gino Assereto

En Twitter, los cibernautas criticaron duramente a Gino Assereto y exigieron que ‘Esto es Guerra’ sancione al competidor por su comentario. Asimismo, lamentaron que los conductores del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, no hayan puesto un alto a la situación.

“Gino Assereto le dice mono a Chevy y todos lo toman a broma. No entendimos nada”, “¿Gino diciéndole mono a Chevy? Los conductores en vez de aclararlo maquillaron la situación”, “Deben sancionar a Gino por el calificativo tan feo que utilizó para decir que a Chevy le dicen mono, cosa que no es cierta”, “Es lamentable que en ‘EEG’ se presenten actos de racismo hacia un integrante afroperuano”, fueron algunos de los comentarios.

Polémica en 'EEG' por comentario de Gino Assereto.

¿Quién es Chevy en ‘Esto es Guerra’?

Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como Chevy, es un modelo, bailarín, influencer y competidor de ‘Esto es Guerra’, de 26 años. Su primera aparición en el reality de competencia se dio en el 2023 como parte de la Delegación Lima. Actualmente, forma parte del equipo de los ‘Combatientes’.

“El chico de Ate que cogió sus ganas, amor por él y por su familia, se lanzó al casting más importante de su vida… y lo logró. Hoy termina y comienza una etapa en donde las cosas se ponen el doble de complicadas. ¡El sueño crece! Y con ellas las ganas de seguir adelante”, expresó en redes al confirmar su permanencia en ‘EEG’.

Chevy es el nuevo rostro de 'Esto es Guerra'. Instagram.

En el lado sentimental, Chevy ha sido relacionado con Michelle Soifer. Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ los ampayaron ingresando al departamento de la cantante durante la madrugada. Sin embargo, la popular ‘Solcito’ aclaró que solo los une un vínculo laboral, pues el modelo formaba parte de su elenco de bailarines.