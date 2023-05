Gino Assereto fue suspendido de ‘Esto es Guerra’ y conductores se disculpan: “Nuestra intención es entretener”

Gino Assereto fue suspendido de Esto es Guerra. (América TV)

Luego del escándalo que generó Gino Assereto por usar de ejemplo a su compañero ‘Chevy’ para describir a un mono, la productora encargada del programa decidió suspenderlo. Este jueves 25 de mayo, la programación de ‘Esto es Guerra’ comenzó con los conductores anunciando el cese temporal del chico reality.

Te puede interesar: Gino Assereto se disculpó con ‘Chevy’ por lanzar comentario racista en su contra: “Estoy arrepentido”

Johanna San Miguel y Renzo Schuller aparecieron en las pantallas de América Televisión y en los primeros segundos del espacio televisivo, se pronunciaron por el acto de discriminación del competidor. Como se sabe, todo sucedió el último 23 de mayo durante el juego ‘Adivínalo’. Assereto comparó al combatiente con un primate.

Gino Assereto enciende polémica por comparar a su compañero Chevy con un animal. Esto es Guerra / América TV

Esto generó que gran indignación en las redes sociales y en algunos programas de entretenimiento, donde lo criticaron fuertemente. Asimismo, entidades estatales pidieron tomar cartas en el asunto y hasta la misma productora del reality rechazó cualquier tipo de discriminación dentro de sus trabajadores. Por ello, tomaron la decisión de que Gino Assereto no se aparezca en las próximas ediciones de EEG.

Te puede interesar: Polémica en ‘Esto es Guerra’ por comentario racista de Gino Assereto: comparó a Chevy con un animal

A pesar de las disculpas que ofreció el también cantante en horas de la tarde, los encargados del reality prefirieron que se aleje de ‘Esto es Guerra’ hasta nuevo aviso. Johanna San Miguel fue la que reveló que los directivos sancionaron a la expareja de Jazmín Pinedo.

“Como ustedes saben, PRO TV como empresa ha suspendido temporalmente a Gino dado los hechos ocurridos el día martes 23 de mayo en nuestra secuencia ‘Adivínalo’”, dijo la actriz, visiblemente apenada por la situación.

Por su parte, el presentador recalcó que el objetivo de ‘Esto es Guerra’ es entretener a las personas que disfrutan del programa, por lo que pidió disculpas al respecto. “Nuestra intención como programa y como producción es llevar sano entretenimiento a todas las familias. Por eso, reiteramos las disculpas del caso por lo ocurrido el martes 23″, expresó, para luego empezar con la competencia.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller pidieron disculpas por el comentario de Gino Assereto. (Captura)

Las disculpas de Gino Assereto

Gino Assereto apareció en ‘Mande quien mande’ para pedirle disculpas a ‘Chevy’. El chico reality decidió salir al frente para asumir el error que cometió frente a cámaras y señaló que cuando se dio cuenta de lo que había dicho, se acercó a su compañero para disculparse de manera privada.

Te puede interesar: Rodrigo González luego de escuchar las disculpas de Gino Assereto por comentario racista: “Ha sido sincero”

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie”, expresó.

Asimismo, Gino Assereto aseguró que respeta a todas las personas que son afrodescendientes y que ahora va a poner de su parte para que este tipo de comentarios no se vuelven a realizar en televisión nacional. El modelo también se dirigió a América Televisión y Pro Tv para disculparse.

“A ‘Chevy’ lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes. No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a ‘Chevy’, a ProTv y a América Televisión”, sentenció.

Gino Assereto pidió disculpas por comentario racista en 'EEG'. Mande Quien Mande / América TV

Rodrigo Gonzalez destacó las disculpas de Gino Assereto

Rodrigo González y Gigi Mitre, ambos conductores de ‘Amor y Fuego’, hablaron sobre la polémica que envuelve a Gino Assereto y destacaron las disculpas que pidió. Sin embargo, cuestionaron la manera en que actuó América Televisión, pues cuando el chico reality se paró frente a cámaras a disculparse, su compañero ‘Chevy’ estaba al lado.

“Cada uno tiene su propia opinión y percepción, porque la opinión se forma de la percepción que tenemos. Yo escucho a Gino y siento que sí está siendo sincero con lo que dice, pero lo que no veo es sinceridad en la manera como se ha armado”, indicó Peluchín.

“Yo creo que Gino no tenía intención de ser racista o hacer sentir mal a su compañero, solo fue un mal comentario. De los errores se aprende, no debemos de normalizar este tipo de chistes. Yo no veo que mienta”, añadió.